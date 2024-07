veja datas de pagamento de junho

Aposentados e pensionistas do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) podem conferir a data em que receberão o pagamento de seus benefícios durante o ano de 2024. O calendário do BPC LOAS leva em conta o número final do cartão de benefício, sem considerar o último dígito verificador, que aparece depois do traço. Recebem primeiro os aposentados e pensionistas com benefício com dígito final 1.

Conhecido como BPC LOAS, o Benefício de Prestação Continuada (BPC), previsto na Lei Orgânica da Assistência Social (LOAS), é a garantia de um salário mínimo por mês ao idoso com idade igual ou superior a 65 anos ou à pessoa com deficiência de qualquer idade.

No calendário de 2024 ainda constam os pagamentos de dezembro, que são pagos no mês seguinte. Para quem recebe até um salário mínimo, os depósitos referentes a dezembro de 2023 serão feitos entre os dias 21 de dezembro e 8 de janeiro. Já o pagamento de janeiro vai de 25/01 até 7 de fevereiro, quando recebem os segurados com final de benefício terminado em 0 (zero).

Os segurados com renda mensal acima do piso nacional terão seus pagamentos creditados a partir de 2 de janeiro, para os que têm cartão final 1 e 6. O pagamento de janeiro será creditado em 1º de fevereiro.

O INSS paga, mensalmente, 39.036.865 de benefícios previdenciários. Desse total, 5.657.745 são benefícios assistenciais, e 33.379.120 previdenciários. Os números fazem parte da folha de pagamento de novembro. Ainda conforme o levantamento, o número de pessoas que recebe até um salário mínimo é de 26.168.062. Os que ganham acima do piso nacional somam 12.868.803 pessoas.

Calendário BPC/LOAS 2024. Divulgação

Calendário do BPC LOAS 2024 – até um salário mínimo

O calendário do BPC LOAS do mês de julho realiza pagamento nas seguintes datas, conforme número final do cartão do beneficiário:

final 1 : 25 de julho

: 25 de julho final 2 : 26 de julho

: 26 de julho final 3 : 29 de julho

: 29 de julho final 4 : 30 de julho

: 30 de julho final 5 : 31 de julho

: 31 de julho final 6 : 1 de agosto

: 1 de agosto final 7 : 2 de agosto

: 2 de agosto final 8 : 5 de agosto

: 5 de agosto final 9 : 6 de agosto

: 6 de agosto final 0: 7 de agosto

Calendário do BPC LOAS 2024 – acima de um salário mínimo

O calendário do BPC LOAS do mês de julho realiza pagamento nas seguintes datas, conforme número final do cartão do beneficiário: