Secretaria Municipal de Saúde promove diversas ações sobre saúde e segurança no trabalho

A Prefeitura de João Pessoa, por meio do Centro de Referência em Saúde do Trabalhador (Cerest), está promovendo uma série de atividades relacionadas ao ‘Abril Verde’, uma campanha nacional de conscientização sobre a saúde e segurança no trabalho, que tem como objetivo reduzir o número de acidentes e doenças ocupacionais. As ações iniciaram nesta segunda-feira (7) e se estendem até o dia 30.

“Estamos desenvolvendo várias atividades neste mês de abril, na perspectiva da promoção da saúde e prevenção de acidentes e doenças relacionadas ao trabalho. É importante alertarmos a população que essas doenças fazem parte de uma realidade que acomete pessoas no mundo inteiro, então, é necessário discutir com trabalhadores e empregadores ações práticas de prevenção, a partir de medidas que garantam a segurança e a salubridade”, destacou o diretor do Cerest de João Pessoa, Kleber José.

Programação – As ações iniciaram, nesta segunda-feira, com a oferta de práticas integrativas aos servidores que trabalham na Policlínica Municipal de Jaguaribe, Hospital Dia, SAE/CTA e Laboratório Central do Município (Lacem). Nos dias 9 e 10 de abril acontece em João Pessoa a Conferência Municipal de Saúde do Trabalhador e da Trabalhadora, com a temática voltada para a saúde enquanto direito humano.

No dia 15 de abril, haverá uma abordagem, das 8h30 às 12h, no auditório da Superintendência Regional do Trabalho e Emprego na Paraíba, sobre a ‘Garantia do Direito à Saúde dos Trabalhadores e seus avanços e desafios’. A programação segue no dia 16 com promoção do Cerest-PB e apoio do Cerest-JP, onde será discutida a construção da Rede de Saúde do Trabalhador, tendo como pauta o câncer relacionado ao trabalho.

Já no dia 24, a programação do Abril Verde terá uma sessão de cinema, às 14h, no auditório do Senac, no Centro da Capital, com a exibição do filme ‘Cinema Verde: Projetando a Saúde do Trabalhador’.

No dia 28 de abril, a partir das 8h30, no auditório da Policlínica Municipal de Jaguaribe, será celebrado o Dia Mundial em Memória às Vítimas de Acidentes de Trabalho: as ações do Cerest enquanto estratégia de enfrentamento.

Para encerrar a programação do mês dedicado à saúde do trabalhador, no dia 30 de abril, a partir das 8h30, no auditório da Policlínica Municipal de Jaguaribe, acontecerá a elaboração de um Protocolo de Anamnese Clínico Ocupacional, com passos para realização de nexo causa.