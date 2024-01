‘É o que Bolsonaro quer, a não ser que mude de opinião’, afirma Valdemar sobre Queiroga

O presidente nacional do PL, Valdemar da Costa Neto, disse que o ex-presidente Jair Bolsonaro não deve mudar de ideia sobre o apoio à pré-candidatura de Marcelo Queiroga na disputa pela Prefeitura de João Pessoa nas eleições de 2024. Nesta quarta-feira (10), ele foi questionado novamente, para a CBN João Pessoa, sobre o impasse na legenda em âmbito paraibano.

Em resposta ao jornalista Felipe Nunes, sobre a tentativa de “apaziguamento” com setores do partido que seguem descontentes com os rumos da legenda na Capital, Valdemar afirmou que a unidade interna da legenda “Tem que ser em torno de Queiroga, porque é o que Bolsonaro quer, a não ser que ele mude de opinião”.

Questionado se há espaço para uma “mudança” no entendimento de Bolsonaro sobre Queiroga, Valdemar disse que “não vê” espaço para um recuo em relação ao nome do ex-ministro. Em declarações anteriores, ao longo de 2023, Valdemar afirmou que o partido chegaria unido para o pleito de 2024, o que ainda não aconteceu.

Queiroga já tem uma coleção de declarações, tanto de Bolsonaro quanto de Valdemar, de apoio ao nome dele para o pleito de 2024. Nos bastidores, porém, há quem ainda sonhe com eventual mudança de rota do partido, com base em números de pesquisas internas. Essa mudança, a princípio, torna-se cada vez mais improvável, com o avanço do calendário eleitoral.

A ala divergente é comandada pelo deputado federal Cabo Gilberto, que mantém um bom relacionamento com a cúpula nacional da legenda, mas no âmbito local está rompido com o deputado federal Wellington Roberto, presidente estadual do partido, e apoia o nome do comunicador Nilvan Ferreira para o pleito de 2024 em João Pessoa. Sem espaços no PL, Nilvan busca uma nova legenda para participar da disputa.

Em setembro do ano passado, em entrevista exclusiva à CBN, Valdemar já havia adiantado que o apoio a Queiroga era uma questão decidida pelo PL, ocasião em que já defendia a unidade interna da legenda, alegando que no futuro haverá espaço para todos os nomes do partido que queiram concorrer a algum cargo.

Em evento no mês de novembro, o próprio Bolsonaro participou de um evento capitaneado por Queiroga em João Pessoa. O ex-presidente fez uma chamada de vídeo em que reafirmou seu apoio público ao nome do ex-ministro da saúde como pré-candidato a prefeito nas eleições desse ano.