Acidentes de moto: Trauma de João Pessoa tem média de 27 atendimentos por dia | Foto: Divulgação.

Os acidentes de moto seguem entre as principais causas de atendimento no Hospital de Emergência e Trauma de João Pessoa, que registra média de 27 casos atendidos por dia. Os dados foram levantados pelo Núcleo de Dados da Rede Paraíba.

Segundo o levantamento, a unidade realizou 9.786 atendimentos relacionados a acidentes com motocicletas em 2024. Em 2025, o número permaneceu praticamente estável, com 9.787 ocorrências. Já nos três primeiros meses de 2026, o hospital contabilizou 2.375 atendimentos desse tipo.

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Apesar da pouca variação entre os anos, os números chamam atenção pela frequência dos casos. Em 2025, o Hospital de Trauma de João Pessoa registrou média de quase 27 atendimentos diários de vítimas de acidentes de moto.

No Hospital de Trauma de Campina Grande, os dados apontam aumento no número de ocorrências. A unidade contabilizou 8.815 atendimentos por acidentes de moto em 2024. Em 2025, o total subiu para 10.685 casos, um crescimento de 21%.

Os acidentes com motocicletas representaram cerca de 9% de todos os atendimentos realizados na unidade nos dois anos analisados. Em 2025, a média foi de aproximadamente 29 atendimentos por dia relacionados a esse tipo de ocorrência.