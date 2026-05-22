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Doação feita hoje já aquece famílias nesta semana  – CGNotícias

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Por MRNews

Com as temperaturas mais baixas registradas nos últimos dias em Campo Grande e a previsão de novas quedas ao longo da semana, a Campanha do Agasalho 2026 reforça um pedido simples, mas urgente: a doação feita hoje pode chegar rapidamente às mãos de quem enfrenta o frio sem proteção. 

Coordenada pelo Fundo de Amparo à Comunidade (FAC), a campanha mantém arrecadação de roupas de inverno, cobertores e calçados para atender famílias em situação de vulnerabilidade social, além da população em situação de rua acolhida pelas equipes da assistência social do município. 

A prefeita Adriane Lopes reforça que a campanha depende da mobilização coletiva da cidade. “Campo Grande sempre demonstra solidariedade nos momentos em que as pessoas mais precisam. Um casaco, uma manta ou um cobertor podem transformar a noite de alguém que está enfrentando o frio sem proteção”, afirma.  

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Mais do que peças guardadas no armário, cada doação representa cuidado em um período em que o frio pesa ainda mais para quem não tem como se proteger. Casacos, mantas, meias, roupas infantis e cobertores estão entre os itens mais necessários neste momento, principalmente peças masculinas adultas. 

“Quando uma pessoa doa, ela talvez não imagine a rapidez com que aquilo pode chegar a alguém que realmente precisa. Muitas vezes, a peça arrecadada hoje já é entregue nesta mesma semana para famílias, instituições e pessoas acolhidas pelas equipes sociais”, destaca a diretora-presidente do FAC, Adir Diniz. 

As doações recebidas passam por triagem e organização antes da distribuição, realizada conforme a demanda das comunidades, entidades cadastradas e ações emergenciais desenvolvidas durante os dias mais frios. 

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A Campanha do Agasalho conta com mais de 80 pontos de coleta espalhados por Campo Grande. As doações podem ser entregues em: 

  • Todas as secretarias municipais, incluindo a sede administrativa; 
  • Escolas da Rede Municipal de Ensino participantes;  
  • Shopping Campo Grande;  
  • Shopping Norte Sul Plaza;  
  • Colégio Master

Também podem ser feitas doações diretamente durante as ações do Inverno Acolhedor, no Parque Ayrton Senna, nos dias de funcionamento da estrutura de atendimento à população em situação de rua. 

Podem ser doados agasalhos, cobertores, roupas infantis, calçados, meias, toucas e outras peças de inverno em bom estado. A campanha segue ao longo dos próximos meses com arrecadação contínua e mobilização em diferentes regiões da Capital. 

#ParaTodosVerem: A imagem em destaque mostra uma caixa de arrecadações em frente à uma arara com agasalhos doados

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