Equipe de Mediação Escolar e Cultura de Paz realiza atividade para conclusão do ano letivo

A equipe de Mediação Escolar e Cultura de Paz da Secretaria de Segurança Urbana e Cidadania (Semusb) vem realizando, durante o mês de dezembro, a conclusão do ano letivo nas escolas municipais atendidas pelo projeto. Nesta fase da programação, os conhecimentos são repassados para os professores, cuidadores e funcionários de modo geral.

“Acreditamos que a missão de desenvolver a cultura de paz nas escolas, com foco na prevenção, conscientização e abordagem não ostensiva dos conflitos, minimizando seus efeitos, só terá sucesso se fizermos conjuntamente, com os estudantes, com o apoio e parceria da equipe de colaboradores de cada escola e com as famílias. Trabalhar desta forma nas escolas com os nossos futuros adultos, também é fazer segurança, pois estamos agindo na raiz, trabalhando na prevenção da violência”, ressaltou Dudu Soares, secretário de Segurança Urbana e Cidadania.

O Projeto de Mediação Escolar e Cultura de Paz foi criado no ano de 2023 e até o momento atende seis escolas do município. A perspectiva é de atuar de forma gradativa nas unidades de ensino da Capital. Para Wânia Di Lorenzo, idealizadora e coordenadora do projeto, a abordagem não ostensiva da presença da Guarda Civil Metropolitana nas escolas protege e aproxima ainda mais dos estudantes e da comunidade escolar.

“O Projeto surgiu da necessidade de proteger ainda mais nossas crianças, diante das ameaças de violência nas escolas propagadas nas redes sociais. Quando estávamos na elaboração, sentimos a necessidade de envolver a Guarda no planejamento. A partir deste ponto, capacitamos os guardas para serem mediadores e propagar a cultura de paz através das técnicas e métodos de resoluções consensuais de conflitos e comunicação não violenta, desta forma estão indo para as escolas os nossos guardas mediadores com formação humanística e de atuação”, concluiu a coordenadora.

Na etapa atual, denominada pela coordenação de primeiro eixo, são trabalhadas pautas demandadas de cada escola, com a realização de dinâmicas de grupo, palestras com os pais, debates temáticos em forma de cinema, textos, jogos, rodas de diálogos, entre outros. Nestas atividades com os funcionários das escolas, são apresentadas as vivências feitas com as crianças e os professores, por exemplo, para que todos possam participar do planejamento para o próximo ano potencializando o trabalho das equipes de mediação.