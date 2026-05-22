Governo amplia ações do Programa Paraíba Pet com mais de 480 castrações em sete municípios — Governo da Paraíba

O Governo da Paraíba, por meio da Secretaria Executiva da Proteção Animal (Sepa), vinculada à Secretaria de Estado da Saúde (SES-PB), realizará, de segunda (18) a sexta-feira (22), uma ampla programação de castrações de cães e gatos em sete municípios paraibanos. As ações fazem parte do Programa Paraíba Pet e têm como objetivo fortalecer o controle populacional de animais, promover saúde pública, bem-estar animal e garantir mais qualidade de vida para os pets e seus tutores.

Ao todo, serão disponibilizadas 485 vagas para castrações nos municípios de Santa Rita, Araruna, Belém, Mari, Sapé, Serra da Raiz e Itabaiana, contemplando cães e gatos dentro dos critérios estabelecidos pelo programa.

As ações serão realizadas por meio das unidades itinerantes do castramóvel da Sepa, com equipes compostas por médicos-veterinários, anestesistas e profissionais de apoio, garantindo segurança durante todo o procedimento cirúrgico, desde a triagem até o pós-operatório.

Em Santa Rita, o castramóvel estará instalado na Praça Getúlio Vargas, no centro da cidade, de segunda (18) a sexta-feira (22), oferecendo 120 vagas, sendo 90 destinadas a felinos e 30 para caninos. No a segunda será realizada a coleta de hemogramas, das 8h às 12h, sem necessidade de jejum. Já as castrações ocorrerão da terça a sexta-feira (22), a partir das 8h, com jejum obrigatório de 8 a 12 horas.

No município de Araruna, os atendimentos ocorrerão na segunda (18) e terça-feira (19), na Escola Municipal João Alves Torres, com 60 vagas disponíveis. Em Belém, as castrações ocorrerão na quarta (20) e quinta-feira (21), no Calçadão do Ginásio “O Xaviezão”, também com 60 vagas. Já em Serra da Raiz, a ação será na sexta-feira (22), na Academia da Saúde, com 30 vagas disponíveis.

Já em Marí, a ação será realizada na segunda (18), na Secretaria Municipal de Saúde, ofertando 45 vagas. Em Sapé, o castramóvel atenderá na terça (19) e quarta-feira (20), no Pátio da Feira da Nova Brasília, disponibilizando 90 vagas para cães e gatos. Nesses municípios, a coleta do hemograma será realizada no mesmo dia, previamente ao procedimento, sendo necessário levar o animal em jejum.

Encerrando a programação, o município de Itabaiana receberá o castramóvel na quinta (21) e sexta-feira (22), na ECIT Cidadã Integral Técnica de Itabaiana, com oferta de 80 vagas. Assim como em Marí e Sapé, os hemogramas serão realizados previamente à castração, no próprio local, sendo obrigatório o jejum dos animais.

O secretário executivo da Proteção Animal, Ítalo Oliveira, destacou a importância da ampliação das ações em diferentes regiões do estado. “Estamos fortalecendo as políticas públicas de proteção animal em toda a Paraíba, levando atendimento de qualidade para os municípios. O Programa Paraíba Pet tem transformado a realidade de muitas famílias e contribuído diretamente para o controle populacional ético de cães e gatos, além da promoção da saúde pública”, afirmou.

Os agendamentos para castração devem ser realizados exclusivamente por meio do portal oficial da Sepa: sepa.pb.gov.br.