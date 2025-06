Agricultores familiares baianos conhecem potencialidade da caprinocultura da Paraíba — Governo da Paraíba

Agricultores familiares baianos estão percorrendo regiões do Cariri Paraibano, conhecendo as potencialidades da caprinocultura e trocando experiências com os produtores rurais. A missão técnica, realizada pelo Governo da Bahia em parceria com o Ministério do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar (MDA) e o Governo da Paraíba, visa promover uma integração entre os dois estados-membros do Consórcio Nordeste com foco no desenvolvimento da ovinocaprinocultura.

No roteiro, que começou na quarta-feira, dia 4, os participantes da missão estão conhecendo a Estação Experimental Pendência, da Empresa Paraibana de Pesquisa, Extensão Rural e Regularização Fundiária (Empaer), em Soledade, onde são realizadas pesquisas de melhoramento genético em caprinos e ovinos; e o sistema de produção de caprinos leiteiros, que é referência para todo o Nordeste, iniciativa que tem fortalecido de forma expressiva a cadeia da caprinovinocultura paraibana e nordestina. A Estação, mantida pelo Governo da Paraíba, é um importante centro de pesquisa, extensão e inovação tecnológica na área

Em Monteiro, mantiveram contatos com os integrantes da Cooperativa dos Produtores Rurais de Monteiro Ltda, a Capribom, que foi criada em 2006 para organizar a cadeia produtiva da caprinocultura leiteira, explorando uma vocação regional, estando com mais de 500 associados cooperados.

Também visitarão a Fazenda Carnaúba, em Taperoá, que se tornou uma fazenda, referência nacional em genética de caprinos, ovinos e bovinos; e é exemplo de um sistema único de produção viável para 90% do semiárido brasileiro, utilizando-se da preservação de aspectos sociais e culturais.

Neste sábado (7), estão em Cabaceiras, onde visitam a Cooperativa dos Caprinocultores de Cabaceiras. A Capribov, que atua em 24 municípios do Cariri paraibano, capta leite de aproximadamente 400 produtores rurais, e tem um papel relevante no escoamento da produção e no fortalecimento da cadeia do leite de cabra na região.

Também em Cabaceiras, o grupo de técnicos e agricultores da Bahia visitam a Cooperativa de Curtidores e Artesãos de Couro de Ribeira de Cabeceiras para conhecer as práticas artesanais e o aproveitamento do couro como subproduto da caprinocultura. Um exemplo de integração entre produção agropecuária e economia criativa-artesanal. E terão oportunidade de conhecer a tradicional Festa do Bode Rei, que celebra a cultura da caprinocultura na região do Cariri vivenciando aspectos culturais, gastronômicos e comerciais da atividade.

“Essa é uma nova missão técnica proporcionada pelo Governo do Estado para troca de experiências entre agricultores e agricultoras familiares dos dois estados, numa articulação entre a Bahiater/SDR e a Empresa Paraibana de Pesquisa, Extensão Rural e Regularização Fundiária (Empaer). A proposta é conhecer as raças que estão sendo adotadas pela agricultura familiar na Paraíba e estudar perspectivas para a Bahia“, explica o titular da Superintendência Baiana de Assistência Técnica e Extensão Rural (Bahiater), vinculada à Secretaria de Desenvolvimento Rural (SDR), Lanns Alves.

“Eu sou assistida pela Assistência Técnica e Extensão Rural (Ater) Biomas Caatinga, em Biritinga, na Bahia, região do Sisal. Antes desse acompanhamento, a gente tinha muita perda, muito animal que adoecia e a gente não sabia o remédio, agora a gente tem um conhecimento maior que o técnico nos passa. Venho nessa missão com a expectativa de adquirir conhecimento para agregar lá na minha família, minha propriedade, e com isso melhorar a nossa produção”, conta Franciele Meireles, agricultora beneficiária da chamada pública Ater Biomas, da Bahiater, por meio do Movimento de Organização Comunitária (MOC).

Além do MOC, integram o grupo representantes da Bahiater, do frigorífico da agricultura familiar FrigBahia, da Fundação de Apoio à Agricultura Familiar do Semiárido da Bahia (Fatres), da Cooperativa Agropecuária Familiar de Canudos, Uauá e Curaçá (Coopercuc), Faculdade da Região Sisaleira (Faresi), Cooperativa Mista dos Agricultores Familiares do Território do Sisal (Coopsisal), Fórum dos Secretários de Agricultura do Sisal e Prefeitura Municipal de Pintadas