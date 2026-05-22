Seinfra inicia a semana com Operação Tapa-Buraco em 31 bairros da Capital

A Secretaria de Infraestrutura (Seinfra), executa, nesta segunda-feira (18), a os serviços da Operação Tapa-Buraco em 31 bairros da Capital. Esses serviços atendem às solicitações da população feitas por meio dos canais oficiais da Prefeitura de João Pessoa. Os trabalhos são realizados pela Diretoria de Manutenção Viária e Drenagem da Seinfra.

A partir das 8h, as equipes da Operação Tapa-Buraco estarão nos bairros do Bessa, Bairro dos Estados, Jardim Cidade Universitária, Gramame, Jaguaribe, Cristo Redentor, Cuiá, Mangabeira, João Paulo II, Pedro Gondim, Jardim Planalto, José Américo, Funcionários, Bancários, Ernesto Geisel, Valentina, Manaíra, Mandacaru, Tambaú, Cabo Branco, Bairro dos Ipês, Aeroclube, Penha, Planalto Boa Esperança, Altiplano, Castelo Branco, Tambauzinho, Ernani Sátiro, Torre, Distrito Industrial e Expedicionários.

Os serviços de manutenção nas galerias pluviais estão sendo executados em diversos bairros levando serviços como limpeza e desobstrução de galerias, adequação e manutenção de bocas de lobo, extensão de rede/afundamento e execução de linha d’água.

Como solicitar os serviços – As demandas como manutenção de vias, de iluminação pública e galerias devem ser solicitadas por meio do aplicativo ‘João Pessoa na Palma da Mão’. A ferramenta está disponível para dispositivos móveis, que possibilita ao cidadão acessar todos os serviços da Prefeitura de João Pessoa de forma mais ágil, segura e sem a necessidade de sair de casa.