Centros de Referência da Juventude oferecem diversas opções de esportes, cultura e lazer

Mais esporte, bem-estar e cidadania para a população. É com essa missão, que o Centro de Referência da Juventude (CRJ) Adalberto da Silva Fernandes, localizado no Valentina de Figueiredo, que após dez anos sem atividade foi reinaugurado e entregue à população na última sexta-feira (5), pela Prefeitura de João Pessoa, apor meio da Secretaria de Juventude, Esporte e Recreação (Sejer). As atividades já voltaram ao funcionamento desde a segunda-feira (8), com aulas de funcional aeróbico, capoeira e parajiu-jitsu, além de cursos de crochê e de Libras, estes com inscrições abertas.

“Muito feliz em termos entregue este equipamento restaurado, com novas atividades, que vai agregar ao bairro do Valentina. A localidade que já recebeu nessa gestão o Campo da Marquise, e que agora é presenteado com um CRJ revigorado. Em breve, iremos renovar o piso da quadra para que possamos aumentar ainda mais o leque de atividades”, explicou Kaio Márcio, secretário de Juventude, Esporte e Recreação.

Os serviços são os mais variados, todos com atividades gratuitas nos três turnos. Só no CRJ do Valentina, localizado na Rua Audhemar Peregrino, a expectativa é que 250 pessoas possam ser beneficiadas pelo período de cursos profissionalizantes e as práticas esportivas, recreativas e culturais, beneficiando adolescentes, jovens e idosos.

“No Centro a gente pode observar mais do que um espaço físico, mas sim um incentivo às oportunidades, onde a vida é transformada e construído um futuro promissor no contexto da juventude. Nós temos um direcionamento ligado às pessoas entre 15 e 29 anos de idade, com inclusão, integração social e a formação esportiva”, disse Clizaldo Maroja, diretor de Juventude da Sejer.

Entre as modalidades, há opções para todos os públicos e faixas etárias, como karatê, futsal, futebol de campo, muay thai, além das atividades culturais, aula de violão, artesanato e dança, dentre outras. As atividades nos demais Centros retornam a partir do dia 18 de janeiro.

A Sejer disponibiliza à população CRJs, que ficam localizadas nos bairros do Alto do Mateus, Funcionários I, Mangabeira I, Rangel e no Cristo. Segundo a coordenação, quem tiver interessado em participar de uma das atividades basta comparecer a um dos Centros portando documento de identificação com foto e comprovante de residência.

Centros de Referência da Juventude

– CRJ Reuben Ramalho – Rangel. Rua Elias Cavalcanti de Albuquerque, S/N. Atividades: karatê, skate na base, danças, capoeira afro nagô, futsal, futebol de campo, break dance e muay thai.

– CRJ Adalberto da Silva Fernandes – Valentina. Rua Padre Emiliano de Cristo, S/N. Atividades: reforço escolar, curso de cuidador de idoso, bordados em geral, barbearia e corte de cabelo, capoeira, danças e ballet infantil

– CRJ Ilma Suzete Gama – Funcionários I. Rua Praça Lauro Wanderlei, S/N. Atividades: ginástica rítmica, capoeira, artesanato para mulheres, oficina de ping pong, aproveitamento integral dos alimentos, taekwondo e muay thai.

– CRJ Ylton Veloso Filho – Mangabeira I. Rua Arnaldo Barros Moreira, 71. Atividades: corte e escova, depilação, barbeiro, designer, inglês, jiu-jitsu, capoeira, violão, parkour, percussão popular e ballet.

– CRJ Tony Cássio Estrela – Alto do Mateus. Rua Luiz Pimentel Batista, S/N. Atividades: jiu-jitsu, funcional, reforço escolar e cursos diversos.