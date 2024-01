Seinfra realiza serviços de manutenção e intensifica trabalho em galerias para evitar alagamentos

A Secretaria de Infraestrutura (Seinfra) intensifica os serviços de manutenção nas galerias, nos locais mais críticos da Capital, para evitar pontos de alagamentos em meio ao tempo chuvoso. Os serviços de manutenção são realizados diariamente, além da iluminação pública e Operação Tapa-Buraco, que foi suspensa, nesta quinta-feira (11), por causa da chuva.

A manutenção de galerias, nesta quinta-feira (11), está sendo realizada no Bairro dos Estados, Torre, Cristo, Centro, Geisel, Valentina, Tambaú, Cabo Branco, Manaíra e Bessa. Os serviços incluem limpeza, recuperação e desobstrução de galerias com remoção de entulho e vistoria em pontos de alagamentos. A Seinfra orienta que o descarte correto do lixo evita a obstrução das galerias, principalmente nos dias de chuva, quando o lixo descartado irregularmente vai direto para a rede de drenagem, provocando pontos de alagamentos.

As equipes de iluminação pública seguem com a manutenção em Mangabeira II, VII e VIII, Cuiá, Planalto da Boa Esperança, Gramame, Novo Milênio, Valentina, Portal do Sol, Geisel, Esplanada, Oitizeiro, Trincheiras, Centro, Bairro dos Estados, Treze de Maio, Mandacaru e Torre.

Atendimento – Qualquer cidadão pode solicitar os serviços de manutenção da Seinfra por meio do aplicativo João Pessoa na Palma da Mão. Uma forma mais rápida e prática de fazer e acompanhar seu pedido.