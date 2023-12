Concurso da Prefeitura de Cabedelo: edital, inscrições e vagas

O concurso da Prefeitura de Cabedelo oferta 140 vagas para o preenchimento de cargos públicos do seu quadro efetivo de pessoal.

Concurso da Prefeitura de Cabedelo

O edital do concurso da Prefeitura de Cabedelo foi divulgado no dia 14 de dezembro de 2023. A seleção será conduzida pelo EducaPB.

Vagas disponíveis

Serão disponibilizadas um total de 140 vagas. Confira todos os cargos:

Assistente social

Fiscal de tributos

Biomédico

Bombeiro civil

Cirurgião dentista

Condutor socorrista

Educador físico

Enfermeiro

Enfermeiro intensivista

Enfermeiro intensivista neonatologista

Farmacêutico

Fiscal de postura

Fisioterapeuta

Fisioterapeuta UTI adulto

Fisioterapeuta UTI neonatologista

Fonoaudiólogo

Médico cirurgião vascular

Médico infectologista

Médico intensivista

Médico nefrologista

Médico intensivista Neonatologista

Médico neurologista

Médico neurologista Infantil

Médico proctologista

Médico psiquiatra

Médico psiquiatra Infantil

Médico urologista

Médico veterinário

Nutricionista

Professor de ensino religioso

Psicólogo

Psicólogo infantil

Técnico de enfermagem intensivista

Técnico de enfermagem UTI neonatologista

Técnico em enfermagem

Técnico em laboratório

Terapeuta ocupacional UTI

De acordo com o edital, há sete opções de cargos reservados para pessoas com deficiência:

Assistente social

Enfermeiro

Fisioterapeuta

Médico intensivista

Psicólogo

Técnico em enfermagem intensivista

Técnico em enfermagem

Inscrição no concurso da Prefeitura de Cabedelo

As inscrições para o concurso público da Prefeitura de Cabedelo acontecerão durante o período das 8 horas do dia 20 de dezembro de 2023 até as 23h59 minutos do dia 21 de janeiro de 2024, no site da organizadora.

A taxa de inscrição varia de acordo com o cargo escolhido, custando entre R$ 40 e R$ 78. Será possível solicitar isenção da taxa de inscrição no período de 20 de dezembro a 2 de janeiro.

De acordo com o edital, é possível efetuar mais de uma inscrição, de acordo com a compatibilidade das Provas Objetivas do Concurso Público. Porém, está vetada mais de uma inscrição no mesmo cargo ou no mesmo turno da realização das provas objetivas.

O concurso permite a inscrição de candidatos de nível médio, técnico e superior.

Salários

Os salários do concurso variam entre R$ 1.333,20 e R$ 3.562,09. O cargo que prevê a maior remuneração é o de professor de ensino religioso.

Provas

As provas do concurso serão realizadas em três etapas, na seguinte ordem: prova escrita objetiva (caráter eliminatório e classificatório para todos os cargos), avaliação de títulos (caráter classificatório para cargos específicos) e prova prática (caráter classificatório e eliminatório para cargos específicos).

Os cargos de nível médio e técnico realizam as provas objetivas no turno da tarde e os cargos de nível superior participam das provas no turno da manhã.

As Provas Objetivas para todos os Cargos do Concurso Público estão previstas para o dia 25 de fevereiro de 2024, nos turnos da manhã e tarde.

De acordo com o edital, o gabarito preliminar das provas objetivas será divulgado no dia 26 de fevereiro e o resultado preliminar está marcado para o dia 11 de março. O resultado final das provas objetivas estará disponível no dia 15 de março.

A entrega de documentos para a prova de títulos ocorrem nos dias 21 e 22 de março, seguido pelas provas práticas no dia 24 de março.

O resultado final do concurso será divulgado no dia 10 de abril.

Os gabaritos, as provas, os resultados serão disponibilizados no site da Prefeitura de Cabedelo e no site da organizadora.

