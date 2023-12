Prefeitura de João Pessoa capacita mais uma turma de bartender no ‘Eu Posso Aprender’

A Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Trabalho de João Pessoa (Sedest) encerrou, na tarde desta quinta-feira (14), mais uma turma de bartender. A capacitação foi oferecida gratuitamente, dentro do conjunto de ações do programa ‘Eu Posso Aprender’.

As atividades aconteceram no Hotel Caiçara, em Tambaú, e se estenderam por quatro dias, tendo início na última segunda-feira (11). No primeiro momento, os alunos tiveram acesso à parte teórica. Depois, avançaram para a prática, até chegarem, no último dia, a criar os próprios drinks.

“Essa foi a terceira turma que promovemos de bartender. Além de conhecer uma nova oportunidade de renda, de empreendedorismo, os alunos puderam se conhecer, criar uma rede de estímulo, para também inspirar talentos. Não foi um curso avulso. Ele foi estrategicamente pensado diante das demandas locais”, explicou Vaulene Rodrigues, secretária de Desenvolvimento Econômico e Trabalho.

Entre os participantes estava Paulo Filho, que almeja se posicionar no mercado de trabalho e viu na capacitação uma grande oportunidade. “Todo mundo aqui se empenhou e aprendeu muito, não só a produzir drinks, mas também a pensar no que fazer lá fora, em como crescer profissionalmente, e não parando nunca de aprender”, disse.

Newlena Oliveira foi à capacitação em busca de novos conhecimentos. “Para mim, esse é um mundo completamente novo. Eu tinha uma curiosidade na área e me inscrevi. Aprendi muito e amei a didática das aulas. Também aproveitei o momento para fazer network. Agradeço ao Eu Posso Aprender por nos possibilitar viver tudo isso”, falou.

A facilitadora da capacitação, Jocelma Paulino, destacou que os participantes estavam saindo da atividade aptos para o mercado. “O resultado da turma foi bastante satisfatório. Com o que eles aprenderam aqui, estão prontos para produzir drinks com qualidade. João Pessoa está cheia de oportunidades e torço para que eles levem a coquetelaria para onde forem”, frisou. Todos os alunos receberam certificados.