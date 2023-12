Em meio à divisão no PL, Cabo Gilberto viaja com Bolsonaro para posse de Milei na Argentina

O deputado federal Cabo Gilberto (PL) embarcou com o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) para Buenos Aires, para participar da posse do presidente eleito da Argentina, Javier Milei. Uma comitiva de parlamentares e ex-ministros do governo anterior desembarcou nesta quinta-feira (07) no país. A viagem acontece em meio a um racha no PL paraibano em relação às eleições de 2024.

Nas redes sociais, o parlamentar paraibano, que é vice-líder da oposição na Câmara Federal, compartilhou fotos e vídeos da viagem com Bolsonaro. Em um dos vídeos, o deputado paraibano incentivou passageiros a chamarem o ex-presidente de mito e a cantarem uma música com o refrão “volta, Bolsonaro”.

Já na Argentina, nesta sexta-feira (08) Cabo Gilberto e Bolsonaro participaram de um almoço com o novo presidente do país. O deputado paraibano ainda compartilhou uma foto com Bolsonaro e com Milei durante o encontro.

De acordo com a Folha de São Paulo, Bolsonaro terá tratamento de chefe de Estado na posse de Javier Milei. A ideia da equipe do argentino é que o brasileiro esteja presente nas cerimônias fechadas do Congresso Nacional e da Casa Rosada neste domingo (10), mesmo sem exercer nenhum cargo público no momento.

Divergências no PL da Paraíba

A viagem de Cabo Gilberto com Bolsonaro para a posse de Milei ocorre em meio a uma divisão no PL da Paraíba.

O ex-presidente e o presidente nacional da legenda, Valdemar da Costa Neto, já definiram que o ex-ministro Marcelo Queiroga, da saúde, é o nome do partido para disputar a Prefeitura de João Pessoa, o que não foi acatado pelo Cabo Gilberto.

O parlamentar federal se juntou ao deputado estadual Wallber Virgolino e anunciou apoio ao apresentador Nilvan Ferreira, que também se coloca como pré-candidato à gestão municipal. O trio informou que busca o entendimento com novo partido para futura filiação.

Cabo Gilberto afirma não ter nenhum problema pessoal contra o ex-ministro da saúde, mas discorda da forma como o nome do médico foi escolhido. As críticas do deputado são direcionadas à direção estadual da legenda, na pessoa do deputado federal Wellington Roberto, a quem acusa de não ser conservador.

Apesar do atrito, a viagem do paraibano com Bolsonaro mostra que a relação entre os dois não se abalou por causa da eleição do ano que vem.

A viagem

Além de Cabo Gilberto, participam da agenda na Argentina, nomes como o ex-ministro do Turismo, Gilson Machado, o deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL), o presidente nacional do PL, Valdemar da Costa Neto, o ex-ministro da Casa Civil, Ciro Nogueira, que é o presidente nacional do PP, além do deputado cearense Carmelo Neto (PL), e os deputados federais Alberto Neto, Bia Kicis, José Medeiros (PL) e Padovanni (União).