Festa de Iemanjá em João Pessoa: veja programação da caminhada

A tradicional festa de Iemanjá em João Pessoa acontece nesta sexta-feira (8). Em 2023, dentro das comemorações da festa para o orixá, vai ser realizada a 30ª edição da caminhada de Iemanjá, que terá a parte final realizada no Busto de Tamandaré, entre as praias de Cabo Branco e Tambaú, no final da noite. Veja a programação do trajeto abaixo.

De acordo com a Mãe Penha, que é a presidente da Federação Paraibana de Tradições Afro-descendentes (FPTAD), a festa de Iemanjá em João Pessoa começa com a caminhada, que será separada por diversas etapas ao longo da capital.

Percurso da caminhada na festa de Iemanjá em João Pessoa

O evento tem início pela parte da tarde, por volta das 14h, quando uma peregrinação sai do bairro do Valentina, com a imagem de Iemanjá, na altura do Sesc Gravatá. Após isso, também à tarde, a expectativa é de que a caminhada chegue ao palácio de Oxúm Taladê Onyn, no bairro do Jardim Veneza, e posteriormente vai passar pelo bairro de Cruz das Armas, no palácio de Xangô Alafin.

Quando a caminhada chegar ao palácio de Xangô Alafin, ela será regida pelo pai Gilberto, um dos principais líderes religiosos.

Antes de chegar ao Busto de Tamandaré, para o final das comemorações da festa de Iemanjá em João Pessoa, a partir das 15h é esperado que a peregrinação passe pela Rua Doutor João Soares da Costa, também em Cruz das Armas e, por volta das 16h, passem pela Avenida Cruz das Armas, Vasco da Gama e João Machado.

Por último, quem vai estar na caminhada vai passar pela Avenida Maximiano Figueiredo e, depois disso, pela Epitácio Pessoa até chegar no Largo de Tambaú.

Por volta das 19h é esperado, no Busto de Tamandaré, que a presidente da FPTAD tenha um momento para falar sobre a importância da data e das comemorações.

Esquema de trânsito para a caminhada de Iemanjá

A Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana (Semob-JP) divulgou que durante todo o trajeto para a 30ª caminhada da festa de Iemanjá em João Pessoa vai haver um esquema especial de trânsito para que quem estiver participando do momento religioso não tenha maiores problemas.

Por isso, a Semob informou que ao longo do percurso que se estende por aproximadamente 10 km, batedores do órgão vão seguir a caminhada, fazendo bloqueios e desvios.

Em relação aos ônibus, das 73 linhas que naturalmente rodam pela cidade durante os dias úteis, 69 vão manter funcionamento normal. Apenas quatro linhas, 108, 527, 702 e I004 não vão estar funcionando no feriado. A expectativa é de que esse número de linhas mantidas ajude quem quer ir para as festividades de Iemanjá dependendo do transporte público.