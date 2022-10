Outubro Rosa

Prefeitura leva serviços de assistência social e saúde para a população no Parque Solon de Lucena

26/10/2022 | 20:00 | 64

A Prefeitura de João Pessoa realizou, nesta quarta-feira (26), ação alusiva ao Outubro Rosa, levando serviços de assistência social e saúde para a população no Parque Solon de Lucena, no Centro. Para incentivar que mais mulheres se cuidem, equipes da Secretaria de Direitos Humanos e Cidadania (Sedhuc) se colocaram à disposição para orientar sobre os serviços disponíveis na rede pública da Capital.

Em parceria com a Secretaria Municipal de Saúde (SMS), foram ofertados serviços de aferição de pressão arterial, teste rápido de glicemia e ists, auriculoterapia e marcação de exames de mamografia. Dos serviços de assistência social, as equipes do CadÚnico e do programa Criança Feliz estiveram presentes no local realizando novos cadastros.

Josefa Maria, de 52 anos, que trabalha em um restaurante no Centro, resolveu aproveitar a oportunidade para marcar sua mamografia. “Esses eventos são um incentivo para que as mulheres reservem um tempo para si. Eu estava no trabalho, mas pedi permissão para vir e marcar meu exame, que eu já estou há dois anos sem fazer. E foi muito rápido”, afirmou.

Já Maria Sena estava caminhando pelo local e parou para conhecer mais sobre os serviços ofertados pela prefeitura. “Nós mulheres precisamos nos prevenir sim, não importa a idade, eu tenho 78 anos e busco ser muito ativa. Faço parte de grupos de dança, de teatro e incentivo as amigas também. Então, a prefeitura está de parabéns por estar aqui na rua, incentivando as mulheres e passando conhecimento”, destacou.