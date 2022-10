OUTUBRO ROSA: Prefeitura de Campina Grande realiza ações voltadas para a prevenção ao câncer de mama | Prefeitura de Campina Grande – PB

Atividade no Cras Galante alcançou cerca de 200 mulheres do distrito e outras localidades

A Prefeitura de Campina Grande, por meio da Secretaria de Assistência Social (Semas), realizou na manhã e tarde desta quarta-feira, 26, no Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) – Galante, evento em alusão à campanha Outubro Rosa, que tem como objetivo a prevenção ao câncer de mama. A ação contemplou aproximadamente 200 mulheres do distrito e de localidades próximas, como os sítios Várzea do Arroz, Chã, Brito, Jardim Menezes, Caridade e Surrão.

A programação, que teve início às 9h, contou com o apoio de 30 estagiários do 7º e 8º períodos do curso de Enfermagem e do 1º e 4º períodos de Educação Física, da Universidade Paulista (UNIP), que realizaram atividades de saúde para as usuárias, acompanhados pelos grupos de mulheres e familiares do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV), do CRAS.

De acordo com a professora Camila Figueiredo, enfermeira e professora dos dois cursos, a importância dessa parceria começa na informação compartilhada, que auxilia a fazer uma educação permanente em saúde, facilitando o acesso da população aos serviços. “O contato direto com a população, durante a campanha, é de extrema importância. Dessa forma, as mulheres podem ficar atentas aos sinais e tratar de forma precoce a doença”, destacou a professora.

Para Raifrança dos Santos, estudante do 7° período do curso de Enfermagem, a experiência foi muito boa. “Poder levar um pouco da saúde através das práticas adquiridas pela Universidade e por meio de orientação é muito bom, principalmente durante a campanha do Outubro Rosa, considerando que muitas mulheres ainda têm receio de realizar o exame e precisamos quebrar esse tabu”, disse.

Alunos do 4° período do curso de Serviço Social da UNIP também estiveram presentes na ação, com a aplicação de dinâmicas e informações a respeito da autoestima feminina ao longo dos anos. No período da tarde foi realizada palestra com a professora Luana Lacerda, psicanalista e especialista em Gestão de Pessoas e Emoções.

A dona de casa Denise Costa, que participa das atividades do CRAS junto com o grupo de idosos, elogiou a programação. “É importante para nós, que somos atendidos pelo Cras, termos acesso a todas essas informações, especialmente para cuidar da saúde. Eu gostei, foi muito bom”, disse Denise.

A ação também contou com o apoio de equipes da Secretaria Municipal de Saúde, que forneceu material informativo e laços da campanha “Florescer, um ato de resiliência”, realizada dentro das ações do Outubro Rosa.

“Estamos muito satisfeitas com o resultado da ação, já que alcançamos um considerável número de mulheres. Por isso, a ação precisou ser realizada durante todo o dia. Importante salientar que, desde o início do mês, realizamos várias ações referentes à campanha Outubro Rosa, com atividades físicas, passeios, rodas de conversa, palestras e orientações acerca da prevenção do câncer de mama. O evento de hoje culminou todo esse trabalho realizado pelo Cras – Galante”, concluiu a coordenadora, Cione Nóbrega.

Codecom