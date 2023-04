Cidadania

Prefeito acompanha governador e ministro da Justiça e Segurança Pública no lançamento do Pronasci na Paraíba

31/03/2023 | 19:04 | 83

O prefeito Cícero Lucena e o vice-prefeito Leo Bezerra participaram, na tarde desta sexta-feira (31), do lançamento do Programa Nacional de Segurança com Cidadania (Pronasci) na Paraíba. O programa, do Governo Federal, foi lançado pelo ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino, ao lado do governador João Azevedo. O evento aconteceu no Teatro Paulo Pontes do Espaço Cultural José Lins do Rego, no bairro Tambauzinho.

“É muito importante quando as três esferas de gestão: municipal, estadual e federal, caminham juntas com o objetivo de levar os melhores serviços à população. A segurança é uma área que tem contado com o esforço do Governo e a Prefeitura é parceira com a Guarda Civil Metropolitana. Mas esse apoio do Governo Federal é essencial”, afirmou Cícero Lucena.

O ministro Flávio Dino destacou que a missão do poder público é fazer com que a justiça chegue a quem mais precise. “Vivemos em uma sociedade marcada por desigualdades e somos chamados a socorrer quem é mais vulnerável. Desenvolvemos esse programa para isso. Não existe paz sem justiça”, destacou.

O governador João Azevedo reforçou o compromisso com todos os segmentos da segurança. “Nosso estado tem segurança reconhecida nacionalmente, com alto investimento e tecnologia. Esse esforço é coroado com a atenção do Governo Federal, que traz hoje investimentos da ordem de R$ 20 milhões”, declarou.

O Pronasci tem como objetivo reforçar as políticas públicas de segurança e cidadania em grandes cidades com ações diversas. A Paraíba recebeu seis viaturas para o fortalecimento da estrutura de repressão e combate à violência e vai ganhar a primeira Casa da Mulher Brasileira do Brasil nesta nova fase do programa.

Além disso foi assinado um protocolo de intenções com o intuito de fortalecimento da infraestrutura de execução penal, ressocialização e segurança na Paraíba, por meio de doação futura de equipamentos e veículos.