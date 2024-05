Cícero Lucena autoriza construção do CMEI Gramame, o 16° que a gestão municipal está erguendo do zero

O prefeito Cícero Lucena autorizou, nesta segunda-feira (13), o início das obras para construção do Centro Municipal de Educação Infantil Gramame (CMEI), no mesmo bairro, que vai ofertar, em tempo integral, 100 vagas para crianças na faixa dos 3 meses aos 6 anos de idade. Esse é o 16º CMEI com ordem de serviço assinada, seis já estão em construção

O equipamento será erguido no terreno ao lado da Escola Antenor Navarro, onde o gestor também visitou os estudantes, destacou o trabalho dos cuidadores de alunos especiais e projetou mais avanços na Educação. “Estaremos atendendo, principalmente, as crianças de 6 meses a 3 anos e 11 meses, que não é obrigatório a gente cuidar, mas nós sabemos da importância que isso representa para as famílias e para essas próprias crianças. Com as 100 vagas, somadas a outra creche que tem aqui, estaremos atendendo 200 crianças em tempo integral com o serviço e a qualidade da educação municipal”, afirmou o prefeito.

De acordo com a secretária municipal de Educação e Cultura, América Castro, das 16 unidades que estão sendo construídas, 12 contam com recursos federais, com projetos aprovados pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) e quatro com recursos municipais. Ela ainda destacou o olhar da Prefeitura para a região Sul da cidade, que apresenta os maiores índices de crescimento populacional, demandando políticas públicas da gestão municipal.

“Os pais terem a oportunidade de buscar um emprego para somar nas suas atividades de casa, financeira, de botar o pão na mesa, ficamos muito felizes. Essa é a unidade de número seis que está sendo construída dentro de João Pessoa para atender essa área aqui – Vista Alegre, Gramame, Mangabeira – então, tem um atendimento grande para essa região, que tem crescido muito. Além de creches, tem duas unidades novas de escolas que já iniciaram e tem dez unidades ainda para serem iniciadas”, adiantou a secretária.

O diretor da Escola Antenor Navarro, Josinaldo Nascimento, agradeceu a abertura de mais vagas para a região, na construção de um equipamento muito solicitado pelos moradores. “O prefeito tem tido esse olhar para a região de Gramame, que tem muitos moradores e que precisam desse cuidado. Aqui, na nossa escola, já temos cuidado do Fundamental, agora vamos ter esse cuidado com a Educação Infantil”, projetou.

Confira todas as intervenções do CMEI Gramame, com investimento de R$ 1,7 milhão e prazo de conclusão de 6 meses:

Construção de 1 sala para creche I (0 a 1 ano);

Construção de 1 sala para creche II (1 a 2 anos);

Construção de 1 sala para creche III (2 a 4 anos);

Construção de 1 sala para pré-escola (4 a 6 anos);

Construção de sala para administração;

Construção de sala para professores;

Construção de refeitório;

Construção de cozinha;

Construção de parquinho;

Construção de área de serviço;

Construção de reservatório inferior e superior;

Execução de climatização em ambientes;

Execução de acessos com acessibilidade;

Execução de piso tátil;

Execução de piso intertravado;

Execução de piso granilite;

Execução de medidas de prevenção contra incêndio;

Execução de padrão de entrada.