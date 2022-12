Copa do Mundo

João Pessoa altera horário de funcionamento dos serviços para vacinação contra Covid-19 nesta segunda

04/12/2022 | 17:00 | 273

Nesta segunda-feira (5), a Prefeitura de João Pessoa terá horário de funcionamento alterado dos serviços de saúde para vacinação devido ao quarto jogo da seleção brasileira de futebol na Copa do Mundo do Qatar. A alteração do horário dos serviços consta na portaria da Secretaria de Administração do município (Sead), que define mudanças no expediente das repartições públicas em dias de jogos do Brasil.

A programação segue da seguinte forma: A vacinação contra a Covid-19 acontece nas USFs, no horário das 7h às 12h. Nas Policlínicas Municipais, no Centro Municipal de Imunização (CMI) funcionará das 8h às 12h e o posto móvel localizado no Mangabeira Shopping terá os horários de funcionamentos das 8h às 14h.

Para as crianças de seis meses até dois anos de idade, a vacinação é realizada exclusivamente nos domicílios, com a primeira dose da Pfizer, por meio de agendamento através dos números (83) 98600-4815 e 3212-3371. O horário de atendimento nesta segunda-feira (5) será das 8h às 14h.

Já os públicos a partir dos três anos podem se vacinar nos postos de imunização sem a necessidade de agendamento. As crianças de três e quatro anos recebem a primeira e a segunda dose da Coronavac (28 dias após tomar a primeira dose). Já as pessoas de 5+ também podem tomar a primeira dose, além das segundas doses da Coronavac (28 dias), Pfizer (60 dias), Astrazeneca (90 dias) e Janssen.

A terceira dose está disponível ao público 12+ (120 dias após a segunda dose) e aos imunossuprimidos (28 dias). Já a quarta dose é voltada ao público 30+ que recebeu a terceira dose há pelo menos 120 dias, imunossuprimidos (28 dias) e aos trabalhadores de saúde (120 dias).

Documentos necessários – Os responsáveis pelas crianças a partir de seis meses devem apresentar documento oficial com foto ou certidão de nascimento da criança, cartão SUS e comprovante de residência em João Pessoa. Crianças com comorbidades ou alguma deficiência deverão apresentar laudo ou declaração médica que comprove a doença. Para a segunda dose é necessário apresentar o cartão de vacinação e documento com foto.

Para receber a primeira dose da vacina a partir dos 12 anos é necessário apresentar documento oficial com foto, Cartão SUS, CPF e comprovante de residência em João Pessoa. Já para a D2, D3 e D4 é obrigatório apresentar o cartão de vacinação e um documento pessoal com foto, além de comprovação documental para trabalhadores de saúde e laudo médico para imunossuprimidos.

Locais para vacinação em João Pessoa nesta segunda-feira (5):

Crianças a partir dos seis meses a 2 anos com comorbidades

1ª dose: Pfizer

– Vacinação domiciliar exclusivamente

Agendamento pelos números: (83) 98600-4815 e 3212-3371

– Deve apresentar e entregar cópia do laudo ou declaração médica que comprove a doença (com o CID).

Horário: 8h às 14h

Crianças a partir dos 3 e 4 anos (sem agendamento)

1ª dose: Coronavac

2ª dose: Coronavac (28 dias)

– USF Integrada Cruz das Armas I – 7h às 12h

– Policlínicas (Mandacaru, Cristo, Mangabeira e das Praias) – 8h às 12h

– Centro Municipal de Imunização (Torre) – 8h às 12h

– Mangabeira Shopping (pedestres) – 8h às 14h

Crianças a partir dos 5 a 11 anos (sem agendamento)

1ª dose: Pfizer

2ª dose: Pfizer (60 dias)

– Policlínicas (Mandacaru, Cristo, Mangabeira e das Praias) – 8h às 12h

– Centro Municipal de Imunização (Torre) – 8h às 12h

– Mangabeira Shopping (pedestres) – 8h às 14h

A partir de 12 anos (sem agendamento)

1ª dose: 12+

2ª dose: Janssen, Astrazeneca (90 dias) e Pfizer (60 dias)

3ª dose: 12+ (após 120 dias da 2ª dose); imunossuprimidos (após 28 dias da 2ª dose); e trabalhadores de saúde (após 120 dias da 2ª dose)

4ª dose: 30+ (após 120 dias da 3ª dose); trabalhadores de saúde (após 120 dias da 2ª dose); imunossuprimidos (após 120 dias da 3ª dose)

– Salas de vacinas nas USFs*– 7h às 12h

– Mangabeira Shopping (drive e pedestres) – 8h às 14h

OBSERVAÇÃO: O imunizante da AstraZeneca, fabricada no Brasil pela Fiocruz, está temporariamente indisponível na rede municipal de saúde, aguardando a reposição pelo Ministério da Saúde (MS).

*exceção das USFs: Ilha do Bispo, Alto do Céu II, Mandacaru VIII, Jardim Planalto, Rosa de Fátima, Cruz das Armas IV, Jardim Saúde e Vieira Diniz.