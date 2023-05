Espaço Mulher

Prefeitura prepara curso de capacitação profissional na área de beleza e estética

20/05/2023 | 14:00 | 74

A Prefeitura de João Pessoa, através da Secretaria Extraordinária de Políticas Públicas para as Mulheres (SEPPM), prepara mais um curso de capacitação profissional para mulheres em situação de vulnerabilidade social, desta vez na área de beleza e estética, conforme informou a titular da pasta, Nena Martins. A previsão é que o evento aconteça no mês de julho.

De acordo com a secretária, a programação, com data para inscrição e realização está sendo discutida e em breve será divulgada com todos os detalhes. “O evento é uma realização do Espaço da Mulher, inaugurado pela Prefeitura em novembro de 2022 para a oferta de cursos gratuitos de empreendedorismo feminino”, destacou.

Nena Martins adiantou que, entre os cursos que serão oferecidos estão: design de sobrancelhas, maquiagem, cabelo, manicure e pedicure. “Essa é mais uma ação da Prefeitura de João Pessoa que tem como grande parceiro o Instituto Nacional de Desenvolvimento Humano (INADH), do Ministério da Mulher”, acrescentou.

A secretária informou que, no momento, está sendo desenvolvido um Curso de Proteção à Mulher junto aos agentes da Secretaria de Desenvolvimento Urbano (Sedurb). “Estamos capacitando 120 agentes que trabalham nas ruas com um público variado, principalmente ambulantes, onde há uma grande concentração de mulheres, onde é necessário uma abordagem diferenciada”, afirmou.

A programação foi aberta no dia 10 de maio e será encerrada no dia 1º de junho, com palestras e oficinas sobre diversos temas, a exemplo da Segurança de Proteção às Mulheres, Racismo, LGBTFobia e Lei Brasileira de Inclusão de Pessoa com Deficiência. A ação tem como parceiros a OAB, Defensoria Pública da União, Instituo de Previdência do Estado (Ipep) e outros.

A titular da SEPPM ressaltou que, em março, o Município ofereceu um curso para cuidadora de idosos, com duração de cinco meses e carga horária de 140 horas/aula gratuitas. No conteúdo, ensinamentos sobre os cuidados com higiene pessoal, obediência aos horários das atividades diárias como hora da alimentação, banho, caminhada e outras rotinas do idoso, o trato das doenças como diabetes, pressão alta, colesterol e primeiros socorros.

“Estamos em constante oferta de cursos de capacitação diferenciados para mulheres em situação de vulnerabilidade social, ampliando assim as oportunidades para que elas empreendam seus próprios negócios ou que se insiram nas diversas ofertas do mercado de trabalho de João Pessoa voltadas para o público feminino, começando pelo Sine-JP que, semanalmente, tem um leque de opções”, acrescentou.

Localização – O Espaço da Mulher funciona no prédio do Paço Municipal, no Centro da Capital, com oferta de cursos de capacitação, com direito a certificado, e realização de oficinas e palestras sobre a proteção à mulher e outros temas. Todos os cursos de capacitação destinam 15% das vagas para mulheres vítimas de violência doméstica.