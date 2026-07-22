Jogos Escolares fortalecem integração e cidadania em São José do Seridó

Entre os dias 6 e 11 de abril de 2026, o município de São José do Seridó vivenciou momentos de emoção e integração durante a realização dos Jogos Escolares da Escola Municipal Raul de Medeiros Dantas (JER).





A programação contou com uma diversidade de modalidades, como futsal, queimada e atividades recreativas, promovendo a participação dos estudantes e incentivando a prática esportiva no ambiente escolar.





O evento teve como principal objetivo estimular valores como trabalho em equipe, respeito e disciplina, contribuindo diretamente para a formação cidadã dos alunos.





Além disso, o JER representou um importante momento de fortalecimento dos vínculos entre a escola e a comunidade, consolidando o esporte como uma ferramenta essencial no desenvolvimento educacional e social.





A diretora da Escola Municipal Raul de Medeiros Dantas, Paula Adriana, destacou sua satisfação com o sucesso do evento. Segundo ela, é gratificante observar a empolgação de todos os envolvidos, incluindo pais, alunos, educadores e demais integrantes da comunidade escolar.





Os Jogos Escolares já fazem parte do calendário anual da unidade de ensino e seguem como uma iniciativa fundamental para o incentivo ao esporte e à convivência coletiva.