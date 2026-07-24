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Espanha campeã da Copa do Mundo 2026; confira lista de campeãs

admin1

REUTERS/Hannah Mckay

A Espanha é bicampeã da Copa do Mundo. A seleção espanhola derrotou a Argentina na decisão da Copa do Mundo de 2026 e conquistou o segundo título de sua história, repetindo o feito alcançado em 2010, na África do Sul.

Se em 2010 na primeira conquista, Iniesta foi o herói espanhol marcando o gol do título no segundo tempo da prorrogação, dessa vez Ferran Torres fez o gol que entra pra história. Pedro Porro cruzou a bola na área, Nico Williams ajeitou de cabeça na segunda trave e Ferran Torres bateu firme de perna esquerda para abrir o placar aos 40 segundos do segundo tempo da prorrogação. Com a conquista, a Espanha chega aos dois títulos e iguala Uruguai e França com duas estrelas na camisa.

REUTERS/Kai Pfaffenbach

Já a Argentina adia o sonho do tetracampeonato. Atual campeã mundial após a conquista no Catar, em 2022, a equipe sul-americana permanece com três títulos mundiais. O Brasil segue como o maior vencedor da história das Copas do Mundo, com cinco títulos, seguido por Alemanha e Itália, ambas com quatro conquistas. A Argentina permanece com três troféus.

Campeões mundiais

1930 – Uruguai

1934 – Itália

1938 – Itália

1950 – Uruguai

1954 – Alemanha Ocidental

1958 – Brasil

1962 – Brasil

1966 – Inglaterra

1970 – Brasil

1974 – Alemanha Ocidental

1978 – Argentina

1982 – Itália

1986 – Argentina

1990 – Alemanha Ocidental

1994 – Brasil

1998 – França

2002 – Brasil

2006 – Itália

2010 – Espanha

2014 – Alemanha

2018 – França

2022 – Argentina

2026 – Espanha

Seleções com mais títulos

Brasil – 5

Alemanha – 4

Itália – 4

Argentina – 3

Uruguai – 2

França – 2

Espanha – 2

Inglaterra – 1

Seleções com mais vice-campeonatos

Alemanha – 4

Argentina – 4

Holanda – 3

Itália – 2

Brasil – 2

Hungria – 2

Tchecoslováquia – 2

França – 2

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