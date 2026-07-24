Espanha campeã da Copa do Mundo 2026; confira lista de campeãs
A Espanha é bicampeã da Copa do Mundo. A seleção espanhola derrotou a Argentina na decisão da Copa do Mundo de 2026 e conquistou o segundo título de sua história, repetindo o feito alcançado em 2010, na África do Sul.
Se em 2010 na primeira conquista, Iniesta foi o herói espanhol marcando o gol do título no segundo tempo da prorrogação, dessa vez Ferran Torres fez o gol que entra pra história. Pedro Porro cruzou a bola na área, Nico Williams ajeitou de cabeça na segunda trave e Ferran Torres bateu firme de perna esquerda para abrir o placar aos 40 segundos do segundo tempo da prorrogação. Com a conquista, a Espanha chega aos dois títulos e iguala Uruguai e França com duas estrelas na camisa.
Já a Argentina adia o sonho do tetracampeonato. Atual campeã mundial após a conquista no Catar, em 2022, a equipe sul-americana permanece com três títulos mundiais. O Brasil segue como o maior vencedor da história das Copas do Mundo, com cinco títulos, seguido por Alemanha e Itália, ambas com quatro conquistas. A Argentina permanece com três troféus.
Campeões mundiais
1930 – Uruguai
1934 – Itália
1938 – Itália
1950 – Uruguai
1954 – Alemanha Ocidental
1958 – Brasil
1962 – Brasil
1966 – Inglaterra
1970 – Brasil
1974 – Alemanha Ocidental
1978 – Argentina
1982 – Itália
1986 – Argentina
1990 – Alemanha Ocidental
1994 – Brasil
1998 – França
2002 – Brasil
2006 – Itália
2010 – Espanha
2014 – Alemanha
2018 – França
2022 – Argentina
2026 – Espanha
Seleções com mais títulos
Brasil – 5
Alemanha – 4
Itália – 4
Argentina – 3
Uruguai – 2
França – 2
Espanha – 2
Inglaterra – 1
Seleções com mais vice-campeonatos
Alemanha – 4
Argentina – 4
Holanda – 3
Itália – 2
Brasil – 2
Hungria – 2
Tchecoslováquia – 2
França – 2
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