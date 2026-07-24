Seinfra executa serviços da Operação Tapa-Buraco em 48 bairros nesta segunda-feira

A Prefeitura de João Pessoa, por meio da Secretaria de Infraestrutura (Seinfra), inicia a semana, nesta segunda-feira (20), com a Operação Tapa-Buraco em 48 bairros da Capital. O serviço, que é realizado diariamente e que conta com várias equipes, garante vias mais seguras para motoristas e pedestres.

A partir das 8h desta segunda-feira (20), as equipes da Operação Tapa-Buraco estarão nos bairros do Bessa, Bairro dos Estados, Jardim Cidade Universitária, Gramame, Jaguaribe, Cristo Redentor, Cuiá, Mangabeira, João Paulo II, Pedro Gondim, José Américo, Funcionários, Bancários, Ernesto Geisel, Valentina, Manaíra, Mandacaru, Tambaú, Cabo Branco, Bairro dos Ipês, Aeroclube, Planalto Boa Esperança, Altiplano, Tambauzinho, Torre, Distrito Industrial, Expedicionários, Centro, Ilha do Bispo, Varadouro, Tambiá, Treze de Maio, Brisamar, Miramar, Portal do Sol, Bairro das Indústrias, Água Fria, Costa e Silva, Alto do Mateus, Anatólia, Jardim São Paulo, Muçumagro, Jardim Veneza, Colibris, Alto do Céu, Jardim Oceania, Mumbaba e Roger.

Na programação desta segunda, a Seinfra também vai realizar serviços na rede de drenagem. As equipes farão limpeza e desobstrução das galerias além de intervenções de execução de linha d’água, adequação e manutenção de boca de lobo e extensão de rede em vários bairros da Capital.

Como solicitar os serviços – As demandas como manutenção de vias, de iluminação pública e galerias devem ser solicitadas por meio do aplicativo ‘João Pessoa na Palma da Mão’. A ferramenta está disponível para dispositivos móveis, que possibilita ao cidadão acessar todos os serviços da Prefeitura de João Pessoa de forma mais ágil, segura e sem a necessidade de sair de casa.