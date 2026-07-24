Por MRNews



Morre Matheus Azevedo, irmão do senador Cleitinho; Divinópolis decreta três dias de luto oficial

A cidade de Divinópolis, no Centro-Oeste de Minas Gerais, está de luto após a morte de Matheus Azevedo, irmão caçula do senador Cleitinho Azevedo (Republicanos). Ele faleceu na manhã deste sábado (18), aos 30 anos, em decorrência de complicações provocadas por uma recidiva de leucemia.

Em homenagem ao jovem, a Prefeitura de Divinópolis decretou luto oficial de três dias no município.

Matheus enfrentava a leucemia desde a adolescência

Segundo informações divulgadas pela família, Matheus havia sido diagnosticado com leucemia há aproximadamente 18 anos. Após passar por tratamento, a doença entrou em remissão, mas voltou recentemente, exigindo uma nova batalha contra o câncer.

Apesar dos esforços médicos, ele não resistiu às complicações da doença.

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A notícia causou grande comoção em Divinópolis, cidade onde a família Azevedo possui forte atuação política.

Família tem trajetória na política mineira

Matheus era irmão de três nomes bastante conhecidos da política de Minas Gerais:

Cleitinho Azevedo (Republicanos) , senador da República;

, senador da República; Eduardo Azevedo (PL) , deputado estadual;

, deputado estadual; Gleidson Azevedo (Republicanos), ex-prefeito de Divinópolis.

Embora mantivesse uma vida mais discreta em relação aos irmãos, Matheus era bastante conhecido na cidade.

Ele trabalhava no varejão da família, era formado em Engenharia de Produção, cursava Gestão Pública, era casado e não tinha filhos.

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Prefeitura lamenta a morte

Em nota oficial, a Prefeitura de Divinópolis manifestou solidariedade aos familiares e amigos de Matheus.

A administração municipal destacou o momento de profunda tristeza e desejou força à família Azevedo para enfrentar a perda.

Além da decretação do luto oficial de três dias, o município informou que prestará as homenagens institucionais previstas para a ocasião.

Câmara Municipal também presta homenagem

A Câmara Municipal de Divinópolis divulgou uma nota de pesar e informou que as bandeiras da sede do Legislativo serão hasteadas a meio mastro em sinal de respeito.

Na manifestação, os vereadores desejaram conforto aos familiares e destacaram a união e a fé que sempre marcaram a trajetória da família Azevedo.

Velório e sepultamento

O velório de Matheus Azevedo está previsto para começar na manhã deste domingo (19), no Cemitério Parque da Serra, em Divinópolis.

O sepultamento deverá ocorrer no mesmo local durante a tarde.

Familiares, amigos, autoridades e moradores da cidade são esperados para prestar as últimas homenagens.

Comoção nas redes sociais

Após a confirmação da morte, diversas manifestações de solidariedade foram publicadas nas redes sociais por amigos, lideranças políticas e moradores de Divinópolis.

Mensagens de apoio também foram direcionadas ao senador Cleitinho, ao deputado estadual Eduardo Azevedo e ao ex-prefeito Gleidson Azevedo, que agradeceram o carinho recebido neste momento de luto.

A morte de Matheus encerra uma longa luta contra a leucemia e mobilizou não apenas familiares e amigos, mas também parte da população de Divinópolis, onde a família é amplamente conhecida por sua atuação pública e comunitária.