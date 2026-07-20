Emlur-JP inicia a semana com serviços de conservação e limpeza em diversos bairros de João Pessoa

A Autarquia Especial Municipal de Limpeza Urbana de João Pessoa (Emlur-JP) iniciou a semana com equipes distribuídas por diversas regiões da cidade para a execução de serviços de conservação. Nesta segunda-feira (20), os trabalhos de roçagem mecanizada, capinação e varrição contemplam bairros de todas as regiões da Capital, reforçando o compromisso da Prefeitura de João Pessoa com a manutenção da limpeza urbana e o bem-estar da população.

As equipes de capinação e varrição atuam nas seguintes localidades: Torre, Mandacaru, Bessa, Avenida Tancredo Neves, Ilha do Bispo, Bairro dos Novais e Cruz das Armas. Já os serviços de roçagem mecanizada são realizados em Barra de Gramame e na Praça da Independência.

Além dos serviços de conservação, a Emlur mantém equipes mobilizadas diariamente para a limpeza urbana em toda a cidade. Os trabalhos incluem varrição, coleta de resíduos e limpeza de áreas públicas, como a Orla e os mercados públicos, garantindo a conservação de espaços com grande circulação de pessoas.

O superintendente da Emlur, Ricardo Veloso, ressalta que a atuação diária das equipes é essencial para manter João Pessoa limpa e organizada. “Iniciamos mais uma semana com frentes de trabalho espalhadas por diversos bairros, levando serviços de conservação e limpeza para todas as regiões da cidade. Nosso compromisso é garantir uma João Pessoa cada vez mais limpa, bem cuidada e acolhedora para moradores e visitantes. Também contamos com a colaboração da população, respeitando os horários da coleta domiciliar e realizando o descarte correto dos resíduos, pois cuidar da cidade é uma responsabilidade de todos”, afirmou.

A coleta domiciliar também segue normalmente, conforme o calendário estabelecido pela Emlur. A população pode consultar os dias e horários em que o serviço é realizado em cada bairro por meio do site da Prefeitura de João Pessoa ou do aplicativo João Pessoa na Palma da Mão.

A Emlur reforça que a participação da população é fundamental para a eficiência dos serviços de limpeza urbana. O descarte correto dos resíduos e o cumprimento dos horários da coleta contribuem para manter a cidade limpa, prevenir o acúmulo de lixo nas vias públicas e promover mais qualidade de vida para todos.