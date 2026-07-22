Zach Roerig, ator de ‘The Vampire Diaries’, é confirmado

O ator norte-americano Zach Roerig, que interpretou o papel de Matt Donovan na série ‘The Vampire Diares’, foi confirmado como uma das atrações do Imagineland 2026, que acontece em Campina Grande. O anúncio foi feito neste domingo (19).

Zach Roerig vai fazer parte da programação de 26 e 27 de setembro. De acordo com a organização do evento, o ator participará de um painel de encontro com os fãs e também fará uma sessão de fotos e autógrafos.

Em “The Vampire Diaries”, Zach Roerig vive um dos poucos não-vampiros da trama, Matt Donovan, cujos olhos extremamente azuis levaram as fãs a apelidar o ator de Maddie Blue Eyes. Na série, Matt é o irmão mais novo de Vicki (Kayla Ewell), amigo de infância (e ex-namorado) de Elena (Nina Dobrev) e namorado de Caroline (Candice King) nas duas primeiras temporadas. Na 8ª temporada, ele se torna o xerife da cidade, com planos de concorrer à prefeitura.

Roerig também integrou o elenco do filme de terror “O Chamado 3” (2017) e, quase dez anos antes, contracenou com Bruce Wills na comédia “Provas e Trapaças” (2008).

Divulgação/Redes sociais

“The Vampire Diaries” estreou em 2009 e terminou em 2017, após oito temporadas. O spin-off, centrado na família Mikaelson, chegou ao fim em 2018, e uma terceira produção, “Legacies”, encerrou o ciclo em 2022.

Além de Zach Roerig, o Imagineland 2026 também confirmou a presença de atores que fizeram parte do elenco do musical norte-americano High School Musical. Corbin Bleu e Monique Coleman, que interpretaram Chad Danforth e Taylor McKessie, respectivamente, além de Lucas Grabeel, que deu vida ao personagem Ryan Evans, estão entre as atrações confirmadas do evento.

Em 2026, o Imagineland vai acontecer nos dias 25, 26 e 27 de setembro no Centro de Convenções de Campina Grande. Assim como em edições anteriores, o evento receberá ativações, torneios de jogos, venda de itens relacionados à cultura pop, além dos painéis com artistas nacionais e internacionais.

Como adquirir os ingressos

Evento acontece no Centro de Convenções, em Campina Grande – Foto: Governo da Paraíba. (Divulgação)

Os ingressos para o Imagineland estão sendo vendidos exclusivamente de forma online, por meio da plataforma oficial do evento, o Imagine Clube. Os valores variam de R$ 47 a R$ 2,6 mil.

Outro ator de ‘The Vampire Diaries’ esteve no Imagineland ano passado

Erickson Nogueira

O ator Daniel Gillies, que interpretou o papel de Elijah Mikael na série ‘The Vampire Diares’, foi uma das atrações que participou do Imagineland 2025, em Campina Grande.

Reconhecido também por outros papéis, o ator deu vida a John Jameson, noivo de Mary Jane Watson (Kirsten Dunst) em Homem-Aranha 2, em 2004. Ele também participou da série The Originals. Ele chegou a ser indicado a Melhor Ator em festivais como BloodGuts UK Horror Awards por um filme de terror, ‘Voltando para Casa no Escuro’.