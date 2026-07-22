Presidente da Câmara quer votar ‘PL antifacção’ antes de assumir prefeitura de Cabedelo

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O presidente interino da Câmara Municipal de Cabedelo, José Pereira (Avante), afirmou que antes de assumir o comando interino da cidade, pretende aprovar o projeto apresentado pelo prefeito afastado Edvaldo Neto (Avante), que visa impedir a contratação, pela gestão municipal, de pessoas com ligação com facções criminosas.

Em entrevista à CBN Paraíba, Pereira disse que deve convocar ainda nesta terça-feira (14) uma sessão para votar o projeto em regime de urgência urgentíssima.

Segundo ele, a medida é considerada prioritária neste momento de transição administrativa. “É um projeto que o prefeito mandou para que a prefeitura e a Câmara tome as providências para que todas as pessoas que forem admitidas na cidade tenham a ficha limpa. É uma limpa na cidade”, comentou.

Posse sob consulta do jurídico

O parlamentar informou que já foi notificado pela Justiça Eleitoral sobre o afastamento de Edvaldo Neto e que já encaminhou ao setor jurídico da Câmara a documentação necessária para viabilizar sua posse como chefe do Executivo municipal.

“Já encaminhei para o jurídico para que as providências sejam tomadas. Enquanto isso, hoje temos sessão normal”, afirmou.

Ainda não há confirmação oficial sobre a data em que ele assumirá o cargo.

Afastamento de Edvaldo Neto

Edvaldo Neto foi afastado do cargo de prefeito interino de Cabedelo nesta terça-feira (14), por decisão da Justiça, durante uma operação da Polícia Federal, em conjunto com o Ministério Público da Paraíba, por meio do GAECO, e da Controladoria-Geral da União.

A investigação apura a suposta atuação de organização criminosa voltada à fraude em licitações, desvio de recursos públicos, lavagem de dinheiro e possível financiamento de facção criminosa com atuação no município de Cabedelo.

A investigação revelou um consórcio entre agentes políticos da alta cúpula do município, empresários e integrantes de organização criminosa, voltado à perpetuação de contratos milionários e à distribuição de vantagens ilícitas, cujo valor pode chegar até R$ 270 milhões de reais.

Em nota, a defesa do prefeito afastado de Cabedelo disse que ele “jamais manteve qualquer vínculo ou relação com facção criminosa, sendo tal imputação absolutamente inverídica e incompatível com sua trajetória pública” . Disse também que ele tem tranquilidade quanto à apuração dos fatos, acreditando que “todas as circunstâncias serão devidamente esclarecidas”