Seleção para professor substituto da UFPB: edital, inscrição, vagas

Divulgação/UFPB

A Universidade Federal da Paraíba (UFPB) publicou edital de seleção com 16 vagas para contratação de professores substitutos. A remuneração do docente contratado pode chegar até R$ 6.356,02 e as inscrições podem ser feitas de 29 de outubro a 7 de novembro.

Inscrições

O período de inscrições terá início em 29 de outubro até 7 de novembro. Os candidatos podem se inscrever pessoalmente na secretaria do departamento acadêmico responsável, por procuração ou via postal (Sedex). As taxas de inscrição variam conforme o regime de trabalho: R$ 60 para o regime de 20 horas semanais, e R$ 85 para 40 horas semanais.

Para realizar a inscrição, os candidatos deverão apresentar os seguintes documentos: requerimento de inscrição (disponível no site da Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas e na secretaria do departamento responsável); comprovante de pagamento da taxa de inscrição, via Guia de Recolhimento da União (GRU); cópia de documento de identidade com foto e CPF; currículo atualizado (Lattes ou vitae) e foto 3×4 recente.

As inscrições podem ser feitas nos horários de funcionamento das secretarias dos departamentos. No caso de inscrição por procuração, o procurador deve apresentar cópia autenticada de documento de identidade e procuração específica, com a assinatura do candidato. Já as inscrições via postal devem ser enviadas, dentro do prazo, por Sedex, com Aviso de Recebimento (AR).

Os candidatos poderão solicitar isenção da taxa de inscrição nos dias 29 e 30 de outubro de 2024, conforme as condições previstas pelo Decreto nº 6.593/2008, para pessoas inscritas no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico), ou pela Lei nº 13.656/2018 , que concede o benefício a doadores de medula óssea.

Provas

O processo seletivo será composto por duas etapas: prova didática, com peso 6 e caráter eliminatório, e prova de títulos, com peso 4 e caráter classificatório.

A prova didática consiste numa aula expositiva ou teórico-prática sobre um tema previamente escolhido. O plano de aula é item obrigatório e deve ser entregue à banca examinadora no momento da prova. Os critérios de avaliação incluem o domínio do conteúdo, sequência lógica e coerência do conteúdo e concisão.

A prova de títulos avaliará a experiência docente, científica, técnica, entre outros aspectos indicados no edital. Somente os candidatos que obtiverem nota mínima de 70 na prova didática terão seus títulos avaliados.

Em caso de empate na média final de classificação, serão adotados os seguintes critérios: maior idade, maior nota na prova didática, maior titulação acadêmica e exercício da função de jurado conforme o Código de Processo Penal Brasileiro.

O processo seletivo tem validade de um ano a partir da data de homologação do resultado final no Diário Oficial, podendo ser prorrogado por igual período. O resultado final será divulgado em três listas: uma lista geral, uma para candidatos pretos ou pardos e uma para pessoas com deficiência.

As contratações serão feitas pelo prazo de até um ano, prorrogáveis conforme a Lei nº 8.745/1993, e o professor substituto terá como prioridade ministrar aulas de graduação.

Distribuição de vagas

Estão sendo oferecidas 16 vagas, distribuídas nos quatro campi e para diferentes áreas do conhecimento. Deste total, três são destinadas a pessoas que se autodeclaram pretas ou pardas, além de uma vaga para pessoas com deficiência (PcD).

Confira, abaixo, a lista de vagas oferecidas:

Centro de Ciências Exatas e da Natureza (CCEN)



Departamento de Biologia Molecular (DBM) – 1 vaga

Departamento de Estatística (DE) – 1 vaga

Departamento de Física (DF) – 1 vaga

Centro de Ciências Humanas, Letras e Artes (CCHLA)



Departamento de Línguas de Sinais (DLS) – 1 vaga

Centro de Tecnologia (CT)



Departamento de Arquitetura e Urbanismo (DAU) – 1 vaga

Departamento de Engenharia de Produção (DEP) – 1 vaga

Centro de Comunicação, Turismo e Artes (CCTA)



Departamento de Educação Musical (DEM) – 1 vaga

Centro de Informática (CI)



Departamento de Informática (DI) – 1 vaga

Departamento de Sistemas de Computação (DSC) – 1 vaga

Centro de Ciências Agrárias (CCA) – Areia



Departamento de Biociências (DB) – 1 vaga

Departamento de Ciências Veterinárias (DCV) – 1 vaga

Centro de Ciências Humanas, Sociais e Agrárias (CCHSA) – Bananeiras



Departamento de Agricultura (DA) – 1 vaga

Departamento de Educação (DE) – 1 vaga

Centro de Ciências Aplicadas e Educação (CCAE) – Rio Tinto



Departamento de Ciências Exatas (DCX) – 1 vaga

Centro de Ciências Aplicadas e Educação (CCAE) – Mamanguape



Departamento de Ciências Sociais Aplicadas (DCSA) – 1 vaga

Departamento de Letras (DL) – 1 vaga

Remuneração

A remuneração do docente contratado será composta pelo vencimento básico e retribuição por titulação. A remuneração para regime de 20 horas de trabalho semanais é de R$ 2.437,59, enquanto que para uma jornada de 40 horas semanais a remuneração é de 3.412,63.

Haverá retribuição por titulação, sendo, para os casos de quem tenha especialização, R$ 243,76 (20 horas semanais) e R$ 511,90 (40 horas semanais); para os candidatos que possuam o título de mestrado, a retribuição será de R$ 609,40 (20 horas semanais) e R$ 1.279,74 (40 horas semanais); e para doutorado, R$ 1.401,62 (20 horas semanais) e R$ 2.943,39 (40 horas semanais).

O montante será, ainda, acrescido de auxílio-alimentação, nos termos da lei.

Seleção para professor substituto da UFPB