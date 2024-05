CEO da Setai relata começo humilde com múltipla função dentro da empresa

A Setai Grupo Guedes Pereira, conhecido também como Setai GP, conta atualmente com vários empreendimentos de sucesso espalhados por todo o estado. No entanto, quem relaciona o sucesso do empreendimento atualmente com uma trajetória que não contou com dificuldades e pedras no caminho, exclui o começo humilde do Grupo, comandado por André Penazzi, CEO da empresa e desde o começo o grande impulsionador do negócio.

Com apresentação de Plínio Almeida, o videocast “Mercado em Movimento” conversa com diversas personalidades do empreendedorismo estadual, com episódios sendo divulgados toda segunda-feira. Os episódios ficarão disponíveis no site do Jornal da Paraíba e também no YouTube da CBN.

Começo da Setai com 10 funcionários

De acordo com André Penazzi, a Setai começou apenas com um sonho e muita vontade de trabalhar dos apenas 10 funcionários que compunham, à época, o conglomerado. O próprio André, inclusive, nos primórdios da empresa, foi responsável por desempenhar diversas funções.

“Fundei a empresa com dez pessoas e boa parte delas ainda estão comigo, acho que dez, 20 pessoas. Eu fui tudo na empresa, eu consigo enxergar ela toda, sei valorizar cada função disso. Administrei a obra, fiz as funções de toda toda obra, carreguei material, despachei em banco”, destacou André.

Com todas essas funções acumuladas, André desempenhou um papel fundamental em um segmento específico: a administração do grupo. Ele foi responsável por frequentar imobiliárias para convencer parceiros a aceitar a viabilidade do negócio e a fechar eventuais acordos.

“Despachava em banco, batia pasta, frequentava todas as imobiliárias para poder vender aos corretores, clientes. Então, toda essa cadeia é assim. Não tinham outras pessoas para fazer essa função. Então a empresa foi crescendo, foi acompanhando. Logicamente, hojem a gente está na função mais estratégica, mas é um processo que a gente consegue enxergar todas as funções e valorizar todas as pessoas”, disse.

Em relação ao diferencial desenvolvido pela empresa, o CEO destacou que a ousadia nos projetos da Setai foram fundamentais e que, sem isso, não seria possível atingir o patamar de excelência da empresa atualmente.

“A gente conseguiu crescer bastante pela ousadia, entendendo o que o público queria. Eu sabia qual era a necessidade do mercado para cada momento”, contou.

Outro ponto abordado por André é a vontade de fazer os negócios da empresa darem certo, que mesmo no início, com pouca gente, precisou trabalhar horas a fio para conseguir resultados consideráveis.

“Não tem hora de estar correndo atrás, mesmo enquanto a pessoa está dormindo. A gente está trabalhando. Quando o pessoal está descansando, a gente está trabalhando. Cansei de virar final de semana. Ainda viro, né? Quando é necessário”, relatou.

Inovação como diferencial

Sobre a consolidação da Setai como uma referência, inclusive, no mercado da construção civil na Paraíba, André explicou que inicialmente a visão empresarial de outros grupos da área estava defasada em algumas questões, como o acabamento que davam para as construções. Ele explica que, devido ao interesse dele por design, conseguiu trazer inovação nesse quesito e contribuiu para revolucionar o mercado.

“Eu sempre tive um olhar de design, de arte. Não sou um artista, não sou um arquiteto, mas eu consigo enxergar. Eu adoro arte”, disse.

André disse que o projeto padrão de designer nos prédios, à época, era basicamente um acabamento simples. O que o projeto dele trouxe mudou até o padrão da concorrência.

“O modelo do Minha Casa, Minha Vida era aquele modelo bem padrão. As pessoas, quando eu estava começando minha concorrência, queriam pintar o prédio e eu já queria fazer inovação. Já vou partilhar quantas das vezes eu e meu irmãos escolhemos qual era o desenho que a gente ia botar na fachada. Então a gente acabou criando muito design”, disse.

A forma do Grupo Setai virou tendência a partir desse movimento de inovação de André. “A gente entende que dá certo quando todo mundo começa a fazer igual. E não é fazer o mesmo projeto, mas começar a seguir uma tendência de inovação”, contou.

O empreendedorismo

Segundo o fundador e diretor da Setai, os novos empreendedores têm que acreditar nos próprios sonhos para conseguirem alcançar seus objetivos nos negócios. O CEO disse que, apesar da caminhada árdua, há chances daquilo vingar.

“Eu acredito muito no empreendedorismo, acho que a minha geração ainda foi uma geração confusa. Eu tinha 18 anos, muitos dos meus colegas sonhavam muito e tinham muito medo de empreender e era um bicho papão. E eu acho que hoje essa cultura, essa digitalização, muitas pessoas estão podendo sonhar, sonhando e estão realizando esses sonhos”, destacou.

Além disso, André também ressaltou que com o que ele enxerga do mundo do empreendedorismo atualmente, existem inúmeras possibilidades de realização. Ele incentiva que atitudes empreendedoras sejam tomadas, com um único objetivo.

“Eu busco hoje motivar as pessoas a realizarem seus sonhos, vamos dizer assim, não só empreendendo, mas acho que o mais importante é a gente ser feliz. Acho que hoje a humanidade tem a oportunidade de ser feliz, de conseguir enxergar o caminho, os caminhos que estão disponíveis, porque antes você tinha a limitação até enxergar”, explicou o CEO da Setai.