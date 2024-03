Concurso da Prefeitura de Salgado de São Félix: edital, inscrição, vagas

O edital do concurso da prefeitura de Salgado de São Félix foi divulgado nesta segunda-feira (18), com 91 vagas para cargos de nível fundamental, médio e superior. Os salários variam de R$1.412,00 até R$5.000,00.

Concurso da prefeitura de Salgado de São Félix

Vagas disponíveis no concurso da prefeitura de Salgado de São Félix

Agente Administrativo: 12 vagas

Assistente Social: 1 vaga

Atendente Terapêutico Escolar: 4 vagas

Auxiliar de Consultório Dentário: 2 vagas

Auditor Fiscal: 1 vaga

Bibliotecário: 1 vaga

Coveiro: 1 vaga

Cuidador Escolar: 14 vagas

Eletricista: 1 vaga

Enfermeiro: 3 vagas

Farmacêutico: 1 vaga

Fisioterapeuta NASF: 2 vagas

Fisioterapeuta Plantonista: 2 vagas

Fonoaudiólogo NASF: 2 vagas

Médico Cardiologista: 1 vaga

Médico do Trabalho: 1 vaga

Médico Endocrinologista: 1 vaga

Médico Ginecologista/Obstreta: 1 vaga

Médico Pediatra: 2 vagas

Motorista Categoria B: 5 vagas

Motorista Categoria D – Saúde: 5 vagas

Nutricionista NASF: 1 vaga

Operador de Máquinas: 2 vagas

Odontólogo PSF: 2 vagas

Porteiro: 3 vagas

Procurador: 1 vaga

Professor de Educação Inclusiva: 3 vagas

Professor de Educação Física: 2 vagas

Professor de Inglês: 3 vagas

Professor Polivalente: 3 vagas

Psicólogo: 1 vaga

Psicólogo para Educação: 1 vaga

Psicopedagogo: 2 vagas

Técnico de Segurança do Trabalho: 1 vaga

Técnico em Radiologia: 1 vaga

Terapeuta Ocupacional: 1 vaga

Técnico em Laboratório: 1 vaga

Tratorista: 1 vaga

Inscrição no concurso da prefeitura de Salgado de São Félix

As inscrições deverão ser realizadas no período de 18 de março até 15 de abril de 2024, no site da organizadora.

O valor da taxa de inscrição pode variar de R$ 85,00 até R$ 105,00, dependendo do nível de escolaridade exigido pelo cargo.

Cargos de Nível Fundamental Incompleto ou Fundamental Completo: R$ 85,00 (oitenta e cinco reais);

Cargos de Nível Médio/Técnico: R$ 95,00 (noventa e cinco reais);

Cargos de Nível Superior: R$ 105,00 (cento e cinco reais);

Salários no concurso da prefeitura de Salgado de São Félix

Os salários vão de R$1.412,00 até R$ 5.000,00, dependendo do nível de escolaridade do candidato e de qual função ele vai disputar.

Provas

O concurso será constituído por duas fases classificatórias: