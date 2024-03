Prefeitura inicia vacinação contra Influenza e segue ofertando todos os imunizantes do calendário de rotina

A Campanha Nacional de Vacinação contra Influenza iniciou, nesta segunda-feira (18), em diversos serviços de saúde de João Pessoa. Nos três pontos móveis, o atendimento é exclusivo para a administração com as doses que protegem contra a gripe. Incialmente a vacina é destinada apenas para pessoas que fazem parte dos grupos prioritários. O imunizante é trivalente, atualizado anualmente e promove a proteção contra três tipos de cepas do vírus Influenza (A-H1N1, A-H3N2 e B).

O professor aposentado Francisco José Alves, 69 anos, chegou cedo a um dos pontos móveis e aproveitou para tomar a vacina contra Influenza. “É uma responsabilidade, amor próprio e um compromisso que tenho há muitos anos. Quando começa a campanha de vacinação contra Influenza, eu já deixo o meu cartão de vacina separado. A mesma coisa com a mais recente vacina que protege contra Covid-19. Estou com minhas doses em dia e o cartão atualizado. Agora eu sei que estou protegido”, afirmou.

Os sintomas da gripe podem variar desde a infecção assintomática até formas graves. A doença pode ser transmitida por gotículas da fala, tosse ou espirro, pelo ar e ao tocar em superfícies contaminadas. Nos casos mais graves, geralmente, existe dificuldade respiratória, com a necessidade de hospitalização, podendo evoluir para a síndrome respiratória aguda grave (Srag) ou mesmo óbito.

“Nesse início de campanha nós reforçamos o chamamento para que as pessoas que fazem parte dos grupos prioritários procurem uma das salas de vacinas ou postos móveis para garantir esse cuidado preventivo e se proteger da gripe. Sobretudo, é importante que a caderneta esteja em dia. É uma oportunidade de tirar quaisquer dúvidas com as profissionais que estão nas salas de vacinas e, se for necessário, iniciar ou completar o esquema vacinal”, destacou Fernando Virgolino, chefe da Seção de Imunização da Prefeitura de João Pessoa.

Grupos prioritários – Crianças de 6 meses a menores de 6 anos de idade (5 anos, 11 meses e 29 dias), trabalhadores da saúde, gestantes, puérperas, professores do ensino básico e superior, povos indígenas, idosos com 60 anos ou mais de idade, pessoas em situação de rua, profissionais das forças de segurança e salvamento, profissionais das Forças Armadas e pessoas com doenças crônicas não transmissíveis e outras condições clínicas especiais, pessoas com deficiência permanente, trabalhadores de transporte coletivo rodoviário para passageiros urbanos e de longo curso, trabalhadores portuários, população privada de liberdade e funcionários do sistema de privação de liberdade, adolescentes e jovens de 12 a 21 anos de idade sob medidas socioeducativas.

A Covid-19 e a Influenza continuam sendo ameaças para a saúde pública, especialmente para as pessoas não vacinadas. Assim, o Ministério da Saúde recomenda aproveitar a oportunidade da campanha de vacinação contra a Influenza para atualização da situação vacinal para Covid-19 nos grupos elegíveis.

Documentação – É necessário levar, além do cartão de vacina, os documentos comprobatórios de cada grupo. Os profissionais que se enquadram na ampliação dos grupos prioritários deverão apresentar documento de identificação com foto e comprovante (declaração, carteira do conselho de classe ou contracheque) de vínculo com a empresa ou instituição onde atua. Já pessoas com doenças crônicas não transmissíveis e outras condições clínicas especiais deverão apresentar laudo médico.

Em 2023 – João Pessoa ficou em 1º lugar no ranking entre as capitais do Nordeste e 2º lugar entre as capitais do Brasil com 90,96% de doses de vacina contra Influenza aplicadas na população. Esse percentual representa o número de pessoas que fazem parte dos grupos prioritários.

Vacinação Domiciliar – Para pessoas acamadas e restritas ao leito, é necessário fazer agendamento, por meio do número (83) 98645-7727. As vacinas são disponibilizadas nos domicílios, de segunda a sexta-feira, no horário das 8h às 16h.

Locais de vacinação em João Pessoa nesta terça-feira (19):

Unidades de Saúde da Família (USFs)

Todas as vacinas de Campanha (Covid-19, Dengue, Influenza) e de rotina

Horário: 7h às 11h e das 12h às 16h (de segunda a sexta-feira)

*exceção: Alto do Céu II, Roger III, Cruz das Armas IV, Anayde Beiriz e Jardim Planalto

Policlínicas Municipais e Centro Municipal de Imunização

Todas as vacinas de Campanha (Covid-19, Dengue, Influenza) e de rotina

Horário: 8h às 16h (de segunda a sexta-feira)

Home Center Ferreira Costa

Apenas ofertando a vacina de campanha contra a Influenza

Horário: 12h às 21h (de segunda a sexta-feira)

8h às 16h (sábado)

Shopping Sul

Apenas ofertando a vacina de campanha contra a Influenza

Horário: 12h às 21h (de segunda a sexta-feira)

10h às 16h (sábado)

Shopping Tambiá

Apenas ofertando a vacina de campanha contra a Influenza

Horário: 12h às 20h (de segunda a sexta-feira)

9h às 16h (sábado)

Vacinação Domiciliar

Agendamento: (83) 98645-7727 – ( Apenas whatsapp )

Horário: 8h às 16h (de segunda a sexta-feira)