Boas práticas

Portal da Transparência de João Pessoa disponibiliza horário de trabalho dos gestores escolares

14/12/2022 | 18:00 | 165

A Prefeitura de João Pessoa, através do Portal da Transparência, disponibiliza em sua plataforma o menu com os horários de trabalho dos gestores escolares do município. A novidade faz parte de um projeto de boas práticas de governança implantado na Capital. O serviço pode ser acessado por meio do link: https://transparencia.joaopessoa.pb.gov.br/#/boas-praticas/horarios-gestores.

De acordo com o diretor do Serviço de Informação ao Cidadão, Elton Marques, a atualização foi uma solução encontrada pela equipe do Portal da Transparência em parceria com a Secretaria de Educação e Cultura (Sedec-JP) para as solicitações da população. “Sempre chegavam demandas de ouvidoria com essa solicitação. Dessa forma, acreditamos que fica mais fácil para a população se programar quando sentir a necessidade de dialogar com algum gestor das escolas municipais”, explicou.

Para a secretária de Educação e Cultura de João Pessoa, América Castro, a iniciativa facilitará o processo de comunicação da gestão escolar com a sociedade. “Estamos aprimorando, sempre mais, nossa comunicação com a comunidade escolar, bem como nossos serviços junto aos pais, mães e estudantes. Acreditamos que este é o caminho para a concretização de nossos projetos e para a efetivação da cidadania”, destacou.

A empregada doméstica e usuária do serviço, Geane Batista, aprovou o novo projeto. “É muito bom saber que existe uma ferramenta como essa, pois a gente pode se programar nos horários e marcar para conversar com um coordenador para avaliar o desempenho dos nossos filhos na escola ou até mesmo com os professores, sem correr o risco de chegar lá e não conseguir atendimento”, relatou.