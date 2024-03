Festas juninas renderam R$ 6 bilhões em 2023 e ministro participa do lançamento do Maior São João do Mundo

O ministro do Turismo, Celso Sabino (União Brasil), cumpre agenda amanhã na Paraíba. Pela manhã ele visita as obras do Centro de Convenções de Campina Grande, ao lado de representantes do Governo do Estado e de parlamentares que destinaram Emendas para o empreendimento.

O Centro custará R$ 168 milhões, dos quais R$ 119 milhões são recursos do Estado e o restante do orçamento da União.

À noite Sabino participa do lançamento do Maior São João do Mundo. O evento é uma das referências em festas juninas do país, setor que tem conquistado números expressivos.

De acordo com o Ministério do Turismo, as festas juninas renderam R$ 6 bilhões ano passado, valor 76% maior que o registrado em 2022. Os eventos movimentaram mais de 26 milhões de pessoas no Brasil.

“O meu primeiro compromisso no estado é uma visita às obras do Centro de Convenções de Campina Grande, empreendimento que conta com mais de R$ 48 milhões do Ministério do Turismo e que vai dar um novo impulso ao turismo de eventos na região. Em João Pessoa, vamos verificar o andamento das obras no acesso à orla da capital, onde o MTur investe quase R$ 29 milhões”, assinalou o ministro ao Jornal da Paraíba.

“As nossas perspectivas são as melhores possíveis, e os números de desempenho alcançados pelo turismo nacional em 2023 dão uma amostra do nosso horizonte promissor. No ano passado, por exemplo, os gastos de visitantes estrangeiros que vieram ao Brasil atingiram um total de R$ 34,5 bilhões. Este valor supera até a cifra registrada no ano de 2014, quando nós recebemos a Copa do Mundo de Futebol”, observou.

Atualmente a Paraíba integra a lista de destinos nacionais voltados para impulsionar o mercado do Turismo. O Estado deverá receber cerca de R$ 122 milhões em ações como reformas de orlas e pavimentação de vias.

Confira a agenda completa

Ministro do Turismo visita obras do Centro de Convenções de Campina Grande

Data: 22/03/2024

Horário: 10h30

Endereço: Alça Leste, 2300 – Mirante – Campina Grande

Ministro do Turismo promove MTur Itinerante em Campina Grande

Data: 22/03/2024

Horário: 15h30

Endereço: Escritório Regional do Governo da Paraíba (Estação Velha – Centro) – Rua Benjamin Constan, 146

Ministro do Turismo acompanha o lançamento da programação do São João de Campina Grande

Data: 22/03/2024

Horário: 18h30

Endereço: Rua Sebastião Donato, S/N – Centro (Pirâmide do Parque do Povo)

Ministro do Turismo visita obras na orla de Cabo Branco, em João Pessoa

Data: 23/03/2024

Horário: 10h30

Endereço: Condomínio Distrito Industrial do Turismo – Costa Do Sol (Em frente ao Centro de Convenções )

Ministro do Turismo visita obras na orla sul de João Pessoa

Data: 23/03/2024

Horário: 11h

Endereço: Acesso à Avenida Escritor Ramalho Leite

Ministro do Turismo promove “MTur Itinerante” em João Pessoa

Data: 23/03/2024

Horário: 11h40

Endereço: Auditório da Empresa Paraibana de Turismo – Avenida Almirante Tamandaré, n 100 – Tambaú.