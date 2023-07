Programação para a família

Projeto ‘Férias no Parque’ será encerrado com shows, espetáculos teatrais e contação de histórias infantis

20/07/2023 | 14:00 | 137

Mais uma edição do projeto Férias no Parque chega ao fim neste fim de semana e, para marcar o encerramento da programação de julho, quem passar pelo Parque Solon de Lucena no sábado (22) e domingo (23) vai encontrar programação para todos os públicos. No sábado, a partir das 16h, se apresentam Aline Cardoso, com contação de histórias infantis e, na sequência Zé Lins e o espetáculo ‘O pássaro poeta’. Já no domingo, às 16h tem arte circense com Bruno Mágico e, às 17h, apresentação do Michael Jackson Cover.

Além das atrações culturais, o Parque Solon de Lucena conta com pontos de gastronomia, parque de diversões e amplo espaço para realização de piqueniques e prática de atividade esportiva. O projeto é uma realização da Secretaria de Desenvolvimento Urbano (Sedurb), em parceria com a Fundação Cultural de João Pessoa (Funjope), a Secretaria de Juventude, Esporte e Lazer (Sejer) e a Guarda Civil Metropolitana (GCM). A Sedurb avaliou de maneira positiva a edição do mês de julho e já se prepara para a próxima, no mês de janeiro.

“A Prefeitura de João Pessoa conseguiu, mais uma vez, proporcionar programação gratuita de qualidade para as famílias durante o mês das férias escolares. Todos os finais de semana acompanhamos o Parque Solon de Lucena lotado e todas as pessoas aproveitando o lazer em segurança, com transporte público acessível e diversas opções para se divertir”, destacou Fábio Carneiro, secretário de Desenvolvimento Urbano da Capital.

Programação:

Sábado (22): 16h – Aline Cardoso – contação de histórias infantis

17h – Zé Lins – espetáculo “O pássaro poeta”

Domingo (23): 16h – Bruno Mágico

17h – Michael Jackson Cover