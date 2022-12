De Mattia quer Treze completamente entrosado até o início do Paraibano

Compartilhe















O Treze inicia nesta segunda-feira mais uma semana de trabalhos. A menos de um mês da estreia do time no Campeonato Paraibano, única competição que o Galo terá no calendário em 2023, o técnico William De Mattia corre contra o tempo para implementar o seu estilo de jogo no elenco galista e fazer com que a equipe esteja completamente entrosada já na estreia do estadual. Para isso, disponibilizou para os atletas uma série de vídeos de como quer que o time se comporte na busca pelo título estadual do próximo ano.

Desde que saiu dos gramados para a área técnico, De Mattia buscou inserir nos clubes que trabalhou um futebol dinâmico, de pressão alta e de muitas trocas de passe no campo adversário. Foi assim que o jovem comandante conseguiu levar o Nova Mutum-MT da segunda divisão para o título da elite do estadual mato-grossense em dois anos. Esse, inclusive, é o padrão que Dema quer inserir no Treze para a disputa do Paraibano de 2023, e para obter sucesso outras metodologias além do trabalho dentro das quatro linhas estão sendo adotadas.

“Estamos chegando apenas à segunda semana de trabalho, mas nosso modelo já foi passado aos atletas. Inclusive já disponibilizei vídeos sobre o estilo de jogo que espero que seja desempenhado pelos jogadores. Para jogar no Treze o jogador tem que ter personalidade, até porque não temos tempo. É apenas uma bala na agulha”, afirmou.

Treze treinando em um campo particular de Campina Grande — Foto: Cassiano Cavalcanti / Treze

Em 2022 o Treze foi eliminado de forma precoce no Campeonato Paraibano. A queda na repescagem, para o Sousa, com um saldo de apenas quatro vitórias na temporada, muito foi atribuído à falta de organização no time, que dentro de campo não conseguia manter um padrão tático e, por isso, acabou não conquistando os resultados necessários para, ao menos, voltar a disputar a Série D do Brasileirão em 2023. Organização, inclusive, é a palavra de ordem de De Mattia nos trabalhos do Treze, onde, segundo ele, uma equipe organizada acaba diminuindo significativamente a chance de um revés inesperado.

“Hoje no futebol é muito difícil uma equipe organizada perder para uma desorganizada. Então estamos buscando, em todas as fases do jogo, desde a defesa até o ataque, termos uma organização linear que nos permita dominar o jogo desde o seu início”, finalizou.

Treino do Treze — Foto: Cassiano Cavalcanti / Treze

o Treze segue em busca de fechar os primeiros amistosos preparatórios ainda para este mês de dezembro. O Galo estreia no Campeonato Paraibano, contra o São Paulo Crystal. O estadual começa no dia 7 de janeiro.

