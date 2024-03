Prefeito inspeciona obras da USF Canaã e projeta entrega do equipamento que beneficiará 18 mil pessoas para junho

Com obras bem avançadas, a Unidade de Saúde da Família (USF) Canaã vai beneficiar cerca de 18 mil moradores do Bairro das Indústrias e faz parte do projeto da Prefeitura de João Pessoa de cobrir toda a cidade com serviços de saúde. Na tarde desta sexta-feira (22), o prefeito Cícero Lucena fez uma inspeção no equipamento, que está com 60% de obras concluídas, e projetou a entrega para o próximo mês de junho.

A USF está entre as 10 que o prefeito autorizou a construção do zero, que abrigarão 40 equipes de saúde da família, beneficiando uma população estimada em 160 mil pessoas, para acabar com áreas descobertas no município. Além da construção de novas unidades, a Prefeitura também avança com a recuperação das que estão em operação – mais de 40 já receberam as obras para oferecer um atendimento mais confortável, num ambiente mais acolhedor.

“Uma alegria de estar aqui na Unidade Básica de Saúde de Canaã, que vai atender a toda essa população, com um equipamento tão importante na vida deles. Vamos entregar a USF do futuro, com tecnologia, com eficiência, serviço humanizado, respeitando as pessoas, acabando com essa vergonha de área descoberta, porque esse é o nosso objetivo e, graças a Deus, contamos com a dedicação e o esforço dos que fazem a Secretaria de Saúde de João Pessoa”, afirmou o prefeito, que participou de um almoço com os trabalhadores para celebrar a finalização da coberta da obra.

O investimento é de R$ 2,4 milhões. O equipamento vai oferecer, em um espaço com serviço informatizado e ambientes climatizados, três equipes com médicos, enfermeiros, agentes de saúde, serviços de odontologia e farmácia, vacinas, entre outros, como saúde da mulher, exames e clínica geral.

“Vai ser uma unidade com três equipes, uma equipe multiprofissional. Nós teremos aqui também, além dos clínicos, pediatras, psiquiatras, geriatras, provavelmente endocrinologistas. Além disso, as marcações de exames serão feitas já nessa unidade e a marcação de consulta com especialistas. Nós teremos telemedicina aqui também. Então, é a unidade do futuro. E, em João Pessoa, o futuro é agora”, celebrou o secretário municipal de Saúde, Luis Ferreira.