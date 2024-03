UFPB abre 120 vagas para transferência nos cursos de medicina, odontologia, direito, entre outros

A Universidade Federal da Paraíba(UFPB), por meio da Pró-reitoria de Graduação (PRG), publicou o edital do Processo Seletivo de Transferência Voluntária (PSTV) para ingresso no período letivo de 2024.1. Estão sendo ofertadas 120 vagas.

O PSTV destina-se a selecionar discentes com vínculo ativo em cursos de graduação presenciais de outras Instituições de Ensino Superior, públicas ou privadas, para preenchimento de vagas nos cursos de graduação presenciais da UFPB. As vagas são ofertadas para cursos presenciais dos campi de Areia, João Pessoa, Rio Tinto e Mamanguape.

A inscrição é feita exclusivamente por meio eletrônico (internet), no endereço eletrônico do Sistema Integrado de Gestão de Atividades Acadêmicas (SIGAA), entre os dias 26 de março e 2 de abril, ao adicionar todas as informações no formulário e realizar o envio de documentação exigida no EDITAL Nº 9/2024. Dentre os critérios para se candidatar, o interessado deverá ter cursado e integralizado, na instituição de origem, um mínimo de 25% da carga horária total do curso ao qual se encontra vinculado na data da inscrição, e não pode ter integralizado, no curso de origem, mais de 50% da carga horária total do curso ao qual se encontra vinculado na data da inscrição.

É preciso, ainda, que o candidato tenha realizado, pelo menos, uma edição do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) nos últimos 03 anos (2021, 2022 e/ou 2023), sendo considerada a maior média geral obtida pelo candidato dentre essas edições, observando-se a média geral mínima do Enem de 400,00 pontos, e nota mínima de redação de 400,00 pontos. O candidato não poderá ter obtido nota zero em nenhuma prova.

E estar vinculado, na instituição de origem, a curso idêntico ao pleiteado no ato da inscrição e, em caso de não haver curso idêntico na UFPB, deverá pleitear um que seja da mesma área de conhecimento (conforme Anexo II do edital).

A chamada dos candidatos será feita uma única vez, sem possibilidade de lista de espera. A taxa de inscrição é de R$ 142,20, com vencimento até dia 03 de abril e o pagamento pode ser realizado em qualquer agência do Banco do Brasil. Os critérios para pedido de isenção do pagamento de taxa também encontram-se descritos no edital.

Os interessados na área de Licenciatura em Música e de Bacharel em Música precisam estar atentos aos critérios específicos exigidos para seu instrumento, incluindo a submissão a prova prática que será realizada dia 26 de abril. Todas as informações podem ser obtidas no edital.

A previsão de divulgação do resultado final do processo seletivo é dia 15 de maio e o cadastramento dos classificados, dia 16 de maio.