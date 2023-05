Mês de conscientização

Semob-JP participa de sessão especial na Câmara Municipal sobre o ‘Maio Amarelo’

03/05/2023 | 20:00 | 42

Seguindo com a programação de atividades em alusão ao ‘Maio Amarelo’, mês de conscientização para redução do número de acidentes e vítimas, representantes da Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana (Semob-JP) participaram, na tarde desta quarta-feira (03), de uma sessão especial na Câmara Municipal de João Pessoa (CMJP) sobre mobilidade urbana.

Expedito Leite Filho, superintendente de mobilidade da Capital, ressaltou que o evento é extremamente importante para discussão da segurança viária com o poder legislativo. “Este debate é essencial para que tenhamos diálogo entre todos nós que trabalhamos por uma melhor mobilidade ao fluxo de veículos e, acima de tudo, uma sociedade mais consciente de seu papel por um trânsito mais humano, diminuindo as chances de acidentes e mortes”, frisou.

A sessão especial foi uma propositura do vereador Coronel Sobreira e teve a participação também de representantes da Polícia Rodoviária Federal (PRF) e do Departamento de Estrada de Rodagem da Paraíba (DRE). “Estamos chamando a atenção da sociedade sobre a promoção de campanhas educativas referentes ao trânsito da cidade. Destaco ainda a necessidade de trabalharmos unidos em prol de toda esta temática”, disse o vereador.

Educadores de trânsito da Semob-JP, que durante todo este mês de maio estarão realizando ações pedagógicas junto à população, também estiveram participando do momento. “Este é um mês intenso, com ações quase todos os dias, justamente para que as pessoas possam ser orientadas e se conscientizem sobre o papel que cada um tem por uma segurança viária eficiente”, destacou Gilmara Branquinho, chefe da Divisão de Educação de Trânsito (Died/Semob-JP).