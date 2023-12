Terra e Paixão: Com sinais de demência, Antônio fala demais e detona farsa: ‘Foi a Agatha’

Por MRNews



Reviravoltas e Confissões: Desvendando os Mistérios de Terra e Paixão

A trama da novela das nove da Globo, “Terra e Paixão”, atinge novos patamares de tensão e revelações surpreendentes. Agatha, interpretada por Eliane Giardini, vê-se em apuros enquanto seu intricado plano para incriminar Aline (Barbara Reis) por tentativa de homicídio desmorona diante de sinais alarmantes de demência apresentados por seu marido, Antônio, vivido por Tony Ramos.

No enredo recente, Antônio, vítima do envenenamento urdido por Agatha, começa a mostrar claros sinais de demência, desencadeando a preocupação de seus familiares. A colunista Márcia Pereira, do Notícias da TV, relata que Irene e Luigi tentarão levá-lo a um hospital, mas Antônio, inicialmente resistente, revela a chocante verdade: “por causa do tiro que Agatha deu em mim”.

A confissão mergulha a trama em caos, enquanto Agatha tenta desesperadamente reverter a situação, acusando Aline pelo disparo. Contudo, o plano de levar Antônio ao hospital é sabotado por Ramiro e seus jagunços armados. A confrontação entre Agatha e Aline aumenta a confusão, e, no meio do tumulto, Antônio surpreende ao insultar Irene e expressar o desejo de retornar para casa.

Os próximos capítulos de “Terra e Paixão” prometem mais reviravoltas e emoções, revelando os desdobramentos dessa trama intricada, onde paixões, traições e mistérios colidem, mantendo os telespectadores ansiosos por mais revelações intrigantes.

Operação Disco de Ouro: Alexandre Pires é Investigado por Garimpo Ilegal em Terras Indígenas Yanomami

A Polícia Federal deflagrou a Operação Disco de Ouro nesta segunda-feira, visando desarticular um esquema de financiamento e logística do garimpo ilegal em Terras Indígenas Yanomami (TIY). O cantor Alexandre Pires é um dos alvos da investigação, que aponta seu envolvimento em um esquema que movimentou cerca de R$ 250 milhões.

A ação incluiu mandados de busca e apreensão no cruzeiro do cantor em Santos, onde teria recebido ao menos R$ 1 milhão de uma mineradora investigada. O empresário Matheus Possebon, figura de expressão nacional no ramo musical, também é apontado como parte do núcleo financeiro do esquema.

A força-tarefa cumpriu dois mandados de prisão e seis de busca e apreensão em diversas localidades, incluindo Boa Vista (RR), São Paulo (SP), Santos (SP), Santarém (PA), Uberlândia (MG) e Itapema (SC). A Justiça determinou o sequestro de mais de R$ 130 milhões em bens dos suspeitos.

A Operação Disco de Ouro é um desdobramento de ações anteriores da PF, iniciadas em janeiro de 2022, quando 30 toneladas de cassiterita foram encontradas em uma empresa investigada. O esquema envolveria a “lavagem” desse minério ilegalmente extraído da TIY, declarando-o como originário de um garimpo regular no Rio Tapajós.

As investigações revelaram uma complexa rede de transações financeiras, envolvendo pilotos de aeronaves, postos de combustíveis, lojas de máquinas e equipamentos para mineração, além de “laranjas” para encobrir movimentações fraudulentas.

Alexandre Pires, conhecido por fundar o grupo Só Pra Contrariar em 1989, enfrenta sérias acusações neste escândalo, colocando em xeque sua imagem pública. A situação destaca a urgência de combater práticas ilegais que impactam não apenas as comunidades indígenas, mas também a preservação ambiental na região da Amazônia.

Investigações

