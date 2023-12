Valentina e Bairro das Indústrias abrem nesta segunda-feira confrontos das Quartas de Final

As equipes do Valentina e do Bairro das Indústrias, abrem hoje os confrontos das Quartas de Final da Copa João Pessoa de Futebol no masculino, a partir das 19h, no Centro de Treinamento Ivan Thomaz. Além deles, os times de Mandacaru, Mussuré, Cruz das Armas, João Agripino, Róger e Paratibe estão no páreo por uma vaga entre os quatro melhores colocados da competição.

Os quatro jogos dessa fase estão programados para essa semana, e vão até a próxima quinta-feira (7). “Estamos felizes com o empenho dos times até aqui. A promessa é de um futebol bem disputado neste próximo chaveamento, para afunilar ainda mais o campeonato”, comentou o secretário de Juventude, Esporte e Recreação, Kaio Márcio.

Rodada do domingo – A última rodada da fase de Oitavas de Final foi definida neste domingo (3), no CT Ivan Tomaz. No primeiro confronto, a Seleção do Róger bateu o Bairro dos Estados por 3 a 0. No mesmo placar, Paratibe venceu o Cristo Redentor, e também garantiu uma vaga entre as melhores oito seleções.

Resultados das Oitavas de final (masculino)

Valentina 1 x 0 Colibris

Grotão 1 (4×5) 1 Bairro das Indústrias

Gervásio 1 (4×5) 1 Mandacaru

Nova República 0 (4×5) 0 Mussuré

Alto do Mateus 1 x 3 Cruz das Armas

Novais 0 (1×2) 0 João Agripino

Róger 3 x 0 Bairro dos Estados

Cristo Redentor 0 x 3 Paratibe

Confira a tabela de jogos das Quartas de Final:

Segunda-feira (04/12)

Valentina x Bairro das Indústrias (CT Ivan Tomaz – 19h)

Terça-feira (05/12)

Mandacaru x Mussuré (CT Ivan Tomaz – 19h)

Quarta-feira (06/12)

Cruz das Armas x João Agripino (CT Ivan Tomaz – 19h)

Quinta-feira (07/12)

Róger x Paratibe (CT Ivan Tomaz – 19h)