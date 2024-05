Manaira e Mangabeira Shopping se unem à Prefeitura de João Pessoa para recepção de donativos para famílias do Rio Grande do Sul

08/05/2024 |

17:01 |

2

O Manaira e Mangabeira Shopping Center aderiram à campanha da Prefeitura de João Pessoa (SOS Rio Grande do Sul) para a arrecadação de donativos para ajudar famílias que sofrem com as enchentes. A ação foi lançada, na manhã desta quarta-feira (8), pelo vice-prefeito Leo Bezerra. Em conjunto, estão colocando à disposição da população cinco pontos de coleta, sendo três em equipamentos da Prefeitura e outros dois – um no Manaíra Shopping Center e outro no Mangabeira Shopping Center.

A recepção do material terá início nesta quinta-feira (9), nos pontos de coleta localizados na entrada principal do Manaira Shopping e na Praça de Eventos do Mangabeira Shopping, no andar térreo. A Prefeitura está recebendo no Centro de Referência da Pessoa Idosa, no Altiplano; no Centro de Referência Municipal de Inclusão da Pessoa com Deficiência (CRMIPD), no Pedro Gondim, que funcionam das 8h às 17h; e na recepção do Centro Administrativo Municipal, em Água Fria, que funciona das 8h às 14h.

Estão sendo recebidos itens como água potável, roupas, calçados, itens de higiene pessoal e fraldas descartáveis, além de ração e coleiras para os pets.

Todos os donativos serão encaminhados ao Rio Grande do Sul a partir do galpão da empresa aérea Azul, no Aeroporto Internacional de João Pessoa – Presidente Castro Pinto.