João Pessoa fiscaliza estabelecimento da Praça da Paz e notifica falta de higiene

A Prefeitura de João Pessoa realizou, na noite da última sexta-feira (16), um trabalhado de fiscalização e inspeção nos bares e quiosques da Praça da Paz, no bairro dos Bancários. Durante 2h30, foram inspecionados cerca de 13 estabelecimentos. Todos eles foram notificados devido à falta de organização e higiene dos espaços, entre outros aspectos. A ação deve acontecer novamente nos próximos dias.

“As equipes pontuaram as fragilidades para um próximo retorno de averiguação de adequação. Os estabelecimentos notificados terão o prazo de 30 dias para adequação das inconformidades constatadas, caso contrário, serão autuados”, afirmou Victor Viana, chefe de fiscalização da Vigilância Sanitária.

A operação conjunta foi realizada em cumprimento a uma determinação do Ministério Público da Paraíba (MPPB) pelas Secretaria do Meio Ambiente (Semam), Desenvolvimento Urbano (Sedurb), Saúde (SMS), Segurança Urbana e Cidadania (Semusb), Autarquia Especial Municipal de Limpeza Urbana (Emlur), Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana (Semob-JP), além do Conselho Municipal de Meio Ambiente, Corpo de Bombeiros e Polícias Civil e Militar.

