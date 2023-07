Após exames descartarem AVC e infarto, Chefe de Gabinete do Governo recebe alta

Compartilhe















A equipe médica do Hospital de Trauma de Campina Grande descartou, após exames, as hipóteses de Acidente Vascular Cerebral (AVC) e infarto no Chefe de Gabinete do Governo do Estado, Ronaldo Guerra.

Ele passou mal hoje pela manhã e foi internado na unidade hospitalar.

Guerra passou por exames de tomografia, ressonância e ecocardiograma. No fim da tarde recebeu alta médica. Felizmente foi somente um susto.

