AGENDA DE JOGOS DE HOJE (01/07) E AMANHÃ ONDE ASSISTIR BRASILEIRÃO, MEXICANO, ARGENTINO

ONDE ASSISTIR AOS JOGOS DA HOJE (01/07)

Campeonato Brasileiro

16:00 São Paulo x Fluminense 18:30 Flamengo x Fortaleza 18:30 Bahia x Grêmio 21:00 Internacional x Cruzeiro

Campeonato Brasileiro Série B

16:00 Atlético-GO x Vila Nova 17:00 Avaí x ABC 17:00 Sampaio Corrêa x Criciúma 18:15 CRB x Londrina

Campeonato Brasileiro Série C

16:00 São Bernardo x Botafogo-PB Rodada 11 16:00 Confiança x Ypiranga-RS Rodada 11 19:00 Paysandu x Brusque Rodada 11 19:00 Aparecidense x Manaus

Campeonato Brasileiro Série D

15:00 Tuna Luso x Humaitá Rodada 11 15:00 Atlético-CE x Tocantinópolis Rodada 11 15:00 Cordino x Fluminense-PI Rodada 11 15:00 Atlético-BA x Retrô Rodada 11 15:00 Resende x Santo André Rodada 11 15:00 São Joseense x Concórdia Rodada 11 15:30 Real Noroeste x Athletic Club Rodada 11 16:00 Nacional-AM x Trem Rodada 11 16:00 Iguatu x Potiguar de Mossoró Rodada 11 16:00 União Rondonópolis x Iporá Rodada 11 16:00 Inter de Limeira x CRAC Rodada 11 17:00 São Raimundo-RR x Princesa do Solimões 17:00 ASA x Sergipe Rodada 11 17:00 Anápolis x Operário VG Rodada 11 17:00 Ferroviária x XV de Piracicaba Rodada 11 17:00 Operário-MS x Maringá Rodada 11 17:00 Camboriú x Hercílio Luz Rodada 11 18:00 Portuguesa-RJ x Nova Iguaçu Rodada 11 20:00 Santa Cruz x Nacional de Patos

Campeonato Carioca Série A2

14:45 Artsul x Araruama Rodada 8 14:45 Macaé x Sampaio Corrêa-RJ Rodada 8 14:45 Americano x Maricá FC Rodada 8 14:45 America-RJ x Cabofriense

Campeonato Mineiro Módulo 2

15:30 Aymorés x Uberlândia Rodada 2 16:00 Boa Esporte x URT Rodada 2 17:00 Betim x Itabirito

Campeonato Paranaense Segunda Divisão

15:00 PSTC x Patriotas

Campeonato Paulista Segunda Divisão

10:00 Tanabi x União Barbarense Rodada 1 15:00 Amparo x Penapolense Rodada 1 15:00 Manthiqueira x Taquaritinga Rodada 1 15:00 América-SP x Flamengo-SP Rodada 1 15:00 Fernandópolis x Jabaquara Rodada 1 15:00 Rio Branco-SP x São-Carlense Rodada 1 16:00 Catanduva x Guarulhos

Campeonato Paulista Sub-20

15:00 Vocem x EC São Bernardo Rodada 2 15:00 Rio Preto x Oeste Rodada 2 15:00 José Bonifácio x Água Santa Rodada 2 15:00 Ibrachina x Tanabi Rodada 2 15:00 Lemense x Bragantino Rodada 2 15:00 Santos x Araçatuba FC Rodada 2 15:00 Desportivo Brasil x Capivariano

Copa Espírito Santo

15:00 Capixaba x Serra

Copa Paulista

15:00 São Bento x Mirassol Rodada 1 15:00 Portuguesa x Santo André 16:00 Bragantino x Juventus-SP Rodada 1 19:00 Noroeste x Grêmio Prudente

ARGENTINA Liga Profissional

15:00 Barracas Central x River Plate 17:30 San Lorenzo x Rosario Central – 19:00 Estudiantes x Central Cordoba 21:30 Talleres Córdoba x Godoy Cruz

AMÉRICA DO NORTE E CENTRAL Copa Ouro

20:30 Cuba x Guadalupe – 22:30 Guatemala x Canadá

BOLÍVIA Copa da Liga

16:00 Libertad Gran Mamore x Tomayapo – 18:30 Nacional Potosi x Always Ready 21:00 Palmaflor x Aurora

CHILE copa do Chile

16:30 Cobreloa x Arica – 19:00 Everton x San Felipe

MÉXICO Liga MX – Abertura

00:10 Tijuana x PUMAS U.N.A.M. – 20:00 Atlético San Luis x Monterrey – 22:00 Tigres x Puebla

PERU Liga 1 – Encerramento

17:30 ADT Tarma x Binacional 20:00 Deportivo Garcilaso x Melgar – 22:30 Deportivo Municipal x Alianza Lima

URUGUAI Primera División – Torneo Intermedio

17:00 Defensor Sportivo x La Luz 19:30 Wanderers x River Plate

VENEZUELA Liga FUTVE

19:15 Puerto Cabello x Zamora – 21:30 Mineros x Estudiantes Merida

