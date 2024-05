Alunos da Rede Municipal fazem lançamento de foguetes e participam da Olimpíada Brasileira de Astronomia

Os alunos da Escola Municipal Índio Piragibe, localizada no bairro de Mangabeira, participaram, na tarde desta quinta-feira (9), do lançamento de foguetes dentro da 18ª Mostra Brasileira de Foguetes (MobFog). A base de lançamentos foi na Estação Cabo Branco – Ciências, Cultura e Artes, no Altiplano.

Participaram 50 alunos dos 8º e 9º anos do Ensino Fundamental II. O foguete, feito de garrafas pet e fitas adesivas, foram construídos por várias mãos. Para se classificar para a segunda etapa, o foguete tem que alcançar 100 metros de distância.

“Nossa primeira tentativa foi 50 metros. Vamos fazer alguns ajustes no nosso foguete para chegarmos à distância que é exigida. Esse é o nosso segundo foguete porque tivemos alguns problemas com o primeiro e precisamos refazer. Nossa expectativa é positiva”, disse ansioso o estudante Bryan Fernandes, aluno do 9º ano.

Os alunos da Índio Piragibe estão competindo no nível 3. É a primeira vez que a escola participa da MobFog. No ano passado, foi feito um momento de sensibilização na unidade de ensino onde foi apresentado a importância do projeto, de alinhar a prática com as atividades, os conteúdos e as habilidades que foram aprendidas em sala de aula.

“Depois dessa conversa eles ficaram muito empolgados. E aí quando foi esse ano a Olimpíada já entrou no planejamento anual do professor. Todos ficaram bastante animados. E aí começamos a trabalhar os conceitos de física, de aerodinâmica, de angulação, junto com os professores de matemática. Com certeza, teremos excelentes resultados”, disse o professor de Ciências, André Luiz Castro.

No nível 3, a base de lançamento é mais complexa porque tem um manômetro acoplado que verifica a pressão que é colocada no sistema. O foguete decola quando está por volta de 50 a 75 libras.

Após as anotações das distâncias dos 50 lançamentos as informações são lançadas na plataforma da 27ª Olimpíada Brasileira de Astronomia (OBA). Na segunda etapa, eles vão concorrer em nível nacional.

Na próxima semana os alunos irão fazer a prova, de forma on-line, na própria escola, da OBA onde responderão questões de astronomia e de astronáutica.