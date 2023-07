No Bairro das Indústrias

Secretaria de Saúde divulga número de atendimentos à população no ‘Saúde + Perto’ realizado neste sábado

08/07/2023 | 20:00 | 88

A Secretaria Municipal de Saúde (SMS) divulgou os números dos atendimentos da segunda edição do projeto ‘Saúde +Perto’, realizada pela Prefeitura de João Pessoa, neste sábado (8), na Escola Municipal Deputado Edme Tavares de Albuquerque, no Bairro das Indústrias.

A assistência prestada pelos profissionais da SMS, de uma forma diferenciada, contou com o atendimento de especialistas integrantes de uma equipe multiprofissional, pronta para prestar atendimento em diversas áreas.

Segundo a diretora de Atenção à Saúde da SMS, Alline Grisi, o Saúde + Perto deste sábado, resultou em 400 atendimentos ambulatoriais, com 98 exames marcados para serem realizados durante esta semana no Laboratório Central do Município (Lacen). Outros 465 usuários foram encaminhados via Regulação Municipal para serviços especializados. O atendimento do Cartão SUS inseriu 203 novos usuários nas plataformas do Cartão Nacional de Saúde.

A testagem disponibilizada pelo Serviço de Assistência Especializada em HIV/AIDS (SAE) e pelo Centro de Testagem e Aconselhamento em Infecções Sexualmente Transmissíveis (CTA) atingiu a marca de 252 testes rápidos realizados. No quesito imunização, foram aplicadas 188 doses de vacinas.

Com relação às Práticas Integrativas e Complementares em Saúde (PICS), a exemplo de auriculoterapia, massagem terapêutica e atendimentos em fisioterapia, o ‘Saúde + Perto’ beneficiou 150 usuários.

Próximas Ações – O ‘Saúde + Perto’ acontece durante todo o mês de julho, sempre aos sábados, conforme cronograma divulgado pela Secretaria Municipal de Saúde. Os próximos bairros a receberem os serviços são o Valentina Figueiredo, no dia 15 de julho, Mandacaru no dia 22, e o Bessa no dia 29.