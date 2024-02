Com a presença de Cícero Lucena, Sejer realiza encontro para apresentar projetos e ações para 2024

A Secretaria de Juventude, Esporte e Recreação (Sejer) realizou, nesta quarta-feira (28), o encontrou anual da pasta para apresentar um panorama detalhado das ações e projetos prioritários para 2024, além do andamento das atividades já em prática. A reunião, que aconteceu no auditório do Centro Administrativo Municipal (CAM), em Água Fria, contou com a presença do prefeito Cícero Lucena e do vice-prefeito Leo Bezerra.

Para Cícero Lucena, o detalhamento das ações executadas pela Sejer ao longo do ano reforça o trabalho da Prefeitura e mostra que a cidade de João Pessoa está no caminho certo na promoção da qualidade de vida. “Importante detalharmos nossos avanços. Mas não vamos nos conformar, pois podemos fazer ainda mais. É com esse espírito, com essa vontade de fazer cada vez mais e melhor, que devemos nos nutrir e nos alimentar no dia a dia das nossas ações”, frisou.

O evento foi marcado por muito diálogo e apresentações, que teve como foco principal o alinhamento estratégico das iniciativas da Sejer. Foram destacados diversos programas e ações já em andamento, bem como a expansão do projeto Campeões do Amanhã, que deve ganhar mais uma modalidade este ano, passando a ter 18 esportes, e o aumento no número de ‘Academias da Cidade’.

“Isso nos dá a noção de como a secretaria está andando e como temos feito projetos para a cidade. A gente sabe que tem muita coisa ainda por fazer. Nós queremos muito e acreditamos no trabalho desempenhando por todos que fazem parte da administração”, comentou Kaio Márcio, secretário de Juventude, Esporte e Recreação.

No encontro, a Sejer também apresentou novos projetos com ênfase no fortalecimento da infraestrutura esportiva e na criação de oportunidades educacionais e profissionalizantes para a juventude. Um deles foi o ‘Ginásio com Vida’.

“O Ginásio com Vida é a nossa nova ação e temos como objetivo ofertar serviços esportivos, escolinhas, aula de alongamento, aula de dança e ioga. Com isso, vamos interligar as modalidades e deixar em uma só gerência, isso no horário da manhã, de segunda a sexta, no Ginásio Ivan Cantisani. Esse vai ser um piloto, para aplicarmos em outros bairros também”, disse o secretário.

A reunião contou com a presença de Juliano Sucupira, secretário executivo da Sejer; e dos diretores Clizaldo Luiz Maroja (diretor da Juventude), Leodegário Arruda Neto (diretor de Esportes), Fábio Dias (gerente do Paradesporto), Mayara Sousa (diretora de Eventos Esportivos) e Rossini Freire (diretor de Esportes de Rendimento), que apresentaram relatórios das ações ao longo desses três anos de gestão.