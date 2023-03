Concurso de Redação dos Correios tem prêmios de até R$ 10,5 mil

Compartilhe















Estão abertas as inscrições para o Concurso de Redação dos Correios, realizado anualmente em todo o Brasil. Podem se inscrever estudantes de escolas públicas e privadas, que tenham até 15 anos de idade.

Estudante de Campina Grande vence Concurso de Redação de Cartas dos Correios

No Brasil, o certame é realizado pelos Correios e desenvolvido em três fases: escolar, estadual e nacional. A quarta etapa, que é a fase internacional, é conduzida pela União Postal Universal (UPU).

O tema deste ano é:

“Imagine que você é um super-herói e sua missão é tornar todas as estradas do mundo mais seguras para as crianças. Escreva uma carta para alguém explicando quais superpoderes você precisaria para cumprir sua missão”.

Veja também Dado Villa-Lobos e Marcelo Bonfá apresentam turnê ‘As V Estações’, em João Pessoa

No Brasil, o evento é realizado pelos Correios e desenvolvido em três fases: escolar, estadual e nacional. A quarta etapa, a internacional, é conduzida pela União Postal Universal.

As premiações são entregues em dinheiro, além de certificados e troféu. Os vencedores da etapa estadual ganham entre R$ 2 mil e R$ 2,5 mil, enquanto os da fase nacional recebem entre R$ 10 mil e R$ 10,5 mil.

As inscrições são feitas nas escolas e podem ser realizadas até o dia 23 de março. Os resultados finais devem divulgados a partir do dia 8 de maio. Outras informações estão disponíveis no site dos Correios.

campina grande

correios

joao pessoa

Jornal da Paraíba

Deixe uma resposta Cancelar resposta

Leia também

Educação

Restaurante universitário da UFPB suspende atividades após ato contra valor das refeições

Estudantes entraram no restaurante universitário e serviram refeições para todos os presentes.

Educação

Enem digital acaba e provas em 2023 serão apenas impressas

Inep justificou o encerramento do Enem digital com os altos custos de aplicação e o baixo interesse por parte dos candidatos.

Educação

Professores da rede municipal de Campina Grande entram em greve

Paralisação foi adotada porque os trabalhadores rejeitaram a proposta de reajuste do piso, feita pelo município.

Cadastre-se na nossa newsletter

Cadastre-se na nossa newsletter