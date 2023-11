‘Festival Pretitudes’ acontece a partir desta quinta (16) em João Pessoa

O ‘Festival Pretitudes – Novembro Negro’, iniciativa gratuita em alusão ao Dia da Consciência Negra, acontece a partir desta quinta-feira (16), em João Pessoa. O evento promovido pelo Governo do Estado e segue até o domingo (19) com oficinas culturais e apresentações musicais.

As atividades do Festival Pretitudes acontecem em vários espaços do Espaço Cultural José Lins do Rego. O festival, que está em sua segunda edição, tem atividades audiovisuais, musicais e literárias que dialogam sobre a cultura preta.

No primeiro dia de atividades, nesta quinta-feira (16), o evento contará com a oficina ‘Negras narrativas – Nada sobre nós sem nós: Com que roupa eu vou! – Um olhar sobre o Afro Futurismo’, a partir das 18h.

Todas as atividades são aberta e gratuitas. A programação é divulgada nas redes sociais da Fundação Espaço Cultural da Paraíba (Funesc).

Programação Festival Pretitudes 2023

Artes Visuais/Museu

Visitas Afrocentradas – De terça a sexta das 9h às 17h sábados, domingos e feriados das 13h às 19h (durante todo o mês de novembro)

Local: Memorial Abelardo da Hora

16 a 19 de novembro

Artes Visuais

Ação de grafitti com Babilônia (Bárbara de Mesquita), Pri Witch (Priscila Lima), Fany (Stefany Miranda) e Flora Santos (Flora Santos)

Local: Estacionamento

16 de novembro

Audiovisual

13h às 18h – Oficina “NEGRAS NARRATIVAS, ‘NADA SOBRE NÓS, SEM NÓS’ Com que Roupa eu Vou! Um olhar sobre o Afro Futurismo”

Ministrante: Norma Góes

Local: Cine Banguê

Literatura

13h30 às 17h – Vivência de poesia

Facilitadora: Aline Cardoso

Local: Escola Estadual João José da Costa

17 de novembro

Circo

8h às 12h/ 14h às 17h – Oficina “Despertando o circo em mim”

Ministrante: Sudailson Kennedy

Local: Sala Roberto Cartaxo

Literatura

8h30 às 11h – Vivência de encadernação

Facilitadora: Aline Cardoso

Local: Escola Estadual João José da Costa

Audiovisual

14h às 18h – Oficina “Cinema de Encruzilhadas: Uma perspectiva racial da produção no audiovisual paraibano”

Ministrante: Carolina Porto

Local: Cine Banguê

18 de novembro

Audiovisual

13h às 18h – “AfroCine – Realização Audiovisual – Oficina Básica de Elétrica, Maquinaria e Iluminação”

Ministrante: Lúcio César Fernandes

Local: Cine Banguê

Patrimônio Imaterial

15h às 18h – Oficina Nawar Afro – estética capilar e turbantes

Ministrante: Juce Sebastião

Local: Memorial Abelardo da Hora

Economia Criativa

20h – Feira Preta

Local: Teatro de Arena

Dança

19h – Pretitudes na Dança:

– Dança Clássica: ” Fada Açucarada” (Ballet de Repertório) e “Korazon” (Solo Contemporâneo), com Maria Luiza Pires

– Dança Flamenca: “Lamento Sertanejo” e “Holling in the Deep”, com Rejane Gomes e Helena Gomes (Coletivo Nuances Flamencas)

– Breaking: “Onda 12”, com Lucas Dias e Thiago Dias

– Dança Contemporânea: “Jurema Preta”, de Ewellyn Lima

Local: Teatro Paulo Pontes

Cultura Popular

19h45 – Tambores do Forte

Local: Teatro Paulo Pontes

Música

20h30 – Show alusivo ao Dia da Consciência Negra, em parceria com a SEMDH:

– Sandra Belê

– DJ Acarajow

– Elon

Local: Teatro de Arena

19 de novembro

Dança

14h às 17h – Oficina “Corpo – Mandinga: Danças de Catimbó, Danças de Encruzilhada”

Ministrante: Ewellyn Lima

Local: Sala Roberto Cartaxo

Literatura

19h Lançamento do livro “Verter-se em Caos”, de Mucane Silva

Local: Mezanino 2

Teatro

19h30 – Guerreiro, de Joziel Santos (Cia. Moijargão)

Local: Teatro Paulo Pontes

Circo

20h30 – O Circo do Palhaço Ditinho

Teatro Paulo Pontes